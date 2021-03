Castellón et le virus FIFA, les ennemis

26/03/2021 à 06h30

Arnau Montserrat

L’air à l’intérieur de l’Espanyol est plus propre et plus sain depuis une semaine. D’une chute imminente du château de cartes à avoir l’objectif principal dans la paume de votre main: la promotion directe. Il n’y a pas de point intermédiaire dans le club bleu et blanc qui veut retrouver le statut qui lui correspond déjà. Et la ruée n’est jamais bonne.

La victoire contre Logroñés était balsamique. Une victoire, 4-0, qui s’est accompagnée des écueils de Majorque, Almería, Leganés et Sporting. Plénière à 15. L’ensemble de Vicente Moreno regagné la deuxième place et repensez à prendre d’assaut la première position détenue par les «vermilions».

Castalia et le virus FIFA

La bonne dynamique pourrait disparaître si elle n’est pas gagnée à Castalia. Un mouvement qui peut sembler abordable mais vu ces derniers jours est un bonbon avec un joli emballage mais qui prévient avec un goût amer. Castellón est la première équipe en dehors de la zone de relégation avec 30 points, en partie grâce à les quatre derniers jours où ils n’ont pas perdu. Deux victoires et deux nuls. L’un d’eux contre Leganés. Avertissement clair de ce qui attend l’équipe bleue et blanche.

Moreno devra reconstruire le dernier onze de départ car le virus FIFA attaque et avec force cette fois. Puado, Pedrosa et Keidi Baré, partants contre Logroñés, ne seront pas à Castalia parce qu’ils ont des engagements envers leurs équipes nationales. Vargas non plus. « La deuxième division devrait s’arrêter », a déclaré l’entraîneur de l’Espanyol lors du match précédent.

De plus, il a aussi le doute d’un David Lopez qui s’est retiré avec un coup à la côte le dernier jour. La bonne nouvelle est dirigée par le meilleur buteur de l’équipe, Raúl de Tomás, qui est récupéré et entrera dans l’appel et sera très probablement le démarreur.