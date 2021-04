Castellón gagne 0-1 dans le fief d’Albacete

31/03/2021

Allumé à 21h30 CEST

le Castellon a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de mercredi dernier au Carlos Belmonte. Les deux équipes revenaient en deuxième division après une pause de 12 semaines en raison de la crise mondiale du nouveau coronavirus. le Albacete est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Girona par un score de 2-1. Du côté des visiteurs, le Castellon perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre le Espanol. Avec ce résultat, l’équipe d’Albacete est vingt-deuxième à la fin du match, tandis que le Castellon est dix-septième.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Castellón, qui a fait ses débuts brillants grâce à un but de Jorge Fernandez à 63 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Albacete a donné accès à Diamanka, Diego Vargas, Cédric Teguia et Tana pour Image de balise Daniel Torres, Zozulya romaine, Alvaro Jimenez et Eddy Israfilov, Pendant ce temps, il Castellon a donné accès à Luis Gustavo, Carles Salvador, Jonathan Soriano et René Krhin pour David Cubillas, Jorge Fernandez, Yann Bodiger et Ruben dix.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Zozulya romaine et Image de balise Daniel Torres par le Albacete déjà Jorge Fernandez par l’équipe de Castellón.

Avec 33 points, l’équipe de Image de balise Juan Carlos Garrido se situait à la dix-septième place du tableau, tandis que le groupe dirigé par Alejandro Menendez il a été placé en vingt-deuxième position avec 29 points, en position de relégation en deuxième B, en fin de match.

Lors du prochain match de la compétition, le Albacete fera face au Espanol et le Castellon jouera contre lui Vrai Oviedo, les deux matchs se joueront dans leur stade.

Fiche techniqueAlbacete:Tomeu Nadal, Alberto Benito, Nicolás Gorosito, Flavien Boyomo, Diego Caballo Alonso, Álvaro Jiménez (Cedric Teguia, min.75), Daniel Torres (Diamanka, min.67), Eddy Israfilov (Tana, min.85), Manuel Fuster, Roman Zozulya (Diego Vargas, min 75) et Alfredo OrtuñoCastellón:Óscar Whalley, Adrian Lapena Ruiz, Carlos Delgado, Rafa Gálvez, Víctor Garcia, Ruben Diez (René Krhin, min.82), Yann Bodiger (Jonathan Soriano, min.82), Josep Sene, Marc Mateu, David Cubillas (Luis Gustavo, min 61) et Jorge Fernandez (Carles Salvador, min 75)Stade:Carlos BelmonteButs:Jorge Fernandez (0-1, min. 63)