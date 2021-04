Castellón reçoit le Real Oviedo dans son fief

04/02/2021 à 18:16 CEST

le Oviedo visitez ce samedi pour Stade municipal de Castalia se mesurer avec Castellon dans son trente-troisième match de la deuxième division, qui débutera à 18h15.

le Castellon revient avec un moral renforcé pour le match de la trente-troisième journée après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Albacete dans le Carlos Belmonte, avec un objectif de Jorge Fernandez. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans neuf des 32 matches disputés jusqu’à présent, avec 31 buts pour et 40 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Vrai Oviedo a récolté une égalité à un contre le Alcorcón, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le Vrai Oviedo il avait gagné dans huit des 32 matchs disputés en deuxième division cette saison et a encaissé 34 buts et en a marqué 35 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Castellon Il a gagné sept fois et a été battu neuf fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son sort dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Vrai Oviedo a un bilan de trois victoires, quatre défaites et neuf nuls en 16 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Castellon pour obtenir plus de points loin de chez vous.

À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les OviedoEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Castellon et le Oviedo Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat de 4-0 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la Vrai Oviedo. L’équipe de Image de balise Juan Carlos Garrido il se classe à la dix-septième place avec 33 points sur son tableau de bord. Quant à l’équipe visiteuse, le Vrai Oviedo, est en quatorzième position avec 39 points.