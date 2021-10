Caster des catcheurs professionnels dans des films d’horreur

Halloween est à nos portes, alors Evan, Flobo et Jack remplacent un personnage de film d’horreur par un lutteur professionnel (5h00), discutent des lutteurs qui étaient les plus effrayants pour eux (19h30) et Evan présente un nouveau jeu, « Est-ce que C’est un finisseur ? » Ensuite, Flobo met le producteur Troy Farkas sur la sellette avec quelques questions (30:12).

Hôte : Evan Mack, Flobo, Jack Farmer

Producteurs : Brian H. Waters, Troy Farkas

