Castilla termine la pré-saison avec une victoire sur Bilbao Athletic

Le Real Madrid Castilla a terminé la pré-saison très tôt samedi matin, Sergio Arribas golazo scellant une victoire 1-0 sur Bilbao Athletic.

À l’exception de quelques absents de l’équipe première, Raul a aligné une équipe solide et a continué à expérimenter avec une formation à trois à l’arrière avec Peter Federico jouant à l’arrière. Théo Zidane s’est échappé au poste d’ailier gauche préféré de Peter, aux côtés de Miguel Latasa et Sergio Arribas dans les trois premiers.

Castilla a fait un excellent début de match, pressant ses adversaires et dominant la possession avec Zidane et Pablo Ramon ayant les meilleures chances d’ouvrir le score. A la mi-temps, toutes les réserves manquaient était un but et il faudrait un peu de magie de Sergio Arribas pour enfin sortir de l’impasse. Recevant le ballon de Carlos Dotor en haut de la surface, Arribas a enroulé un tir dans la lucarne pour donner l’avantage à Castilla alors qu’il ne restait plus que quelques minutes à jouer.

Cette victoire était la seule de Castilla en pré-saison, cependant, l’équipe de Raul n’a cessé de s’améliorer match après match et la victoire de samedi était méritée pour le travail fourni jusqu’à présent. Le week-end prochain, les enfants lanceront un autre défi de promotion dans une nouvelle ligue, à commencer par un match contre RB Linense.