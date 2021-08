Casting d’amis de vacances: où vous avez déjà vu les stars de Hulu

Lil Rel Howery (Marcus)

Lil Rel Howery, le « meilleur ami » réticent de Ron, Marcus dans Vacation Friends, a également maîtrisé divers genres à son époque sur la liste A, ce qu’il a réalisé après avoir volé la vedette dans Get Out de Jordan Peele en 2017, après s’être fait remarquer pour la première fois. dans un rôle de soutien dans l’émission The Carmichael Show de NBC.

Le comédien a eu sa propre sitcom de courte durée, Rel, sur Fox en 2018, la même année où il est apparu dans les comédies Tag et Uncle Drew et le thriller Bird Box pour Netflix – la maison d’autres films récents de Howery, Fatherhood et Bad Trip, sortis en 2021. En parlant de 2021 s’est avéré être une autre année diversifiée pour l’acteur, avec des rôles dans le film oscarisé Judas et le Messie noir et la comédie d’action à succès Free Guy, et ses films de 2022 ne semblent pas faire exception, y compris le comédie I Love My Dad et le thriller Deep Water dirigé par Ben Affleck.