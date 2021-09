Casting de Cendrillon : là où vous avez déjà vu les acteurs, dont Camila Cabello

James Corden (James)

Une autre souris de Cendrillon, James, est jouée par James Corden, et je suis sûr qu’il y a quelque chose que vous avez regardé avec James Corden dedans. L’acteur est principalement connu pour son talk-show, The Late Late Show with James Corden, où bon nombre de ses sketchs et vidéos YouTube (comme Carpool Karaoke) sont devenus viraux.

En plus de cela, Corden a eu une carrière d’acteur très importante, à la fois un homme musical et un acteur régulier. En termes de télévision, James Corden est apparu dans des émissions de télévision comme Fat Friends, Teachers, et a co-créé et joué dans Gavin & Stacey. Il a également récemment animé Friends: The Reunion sur HBO Max.

Au cinéma, Corden est actif depuis des années, apparaissant dans plusieurs, tels que la comédie Les Voyages de Gulliver, Les Trois Mousquetaires, les comédies musicales Begin Again, Into the Woods et The Prom, la série de films Trolls et les infâmes Chats. Il a également exprimé le titulaire Peter Rabbit dans Peter Rabbit et sa suite.