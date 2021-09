Casting de Cry Macho : où vous avez déjà vu les acteurs

Dwight Yoakam (Howard Polk)

Le chanteur country devenu acteur Dwight Yoakam, qui met les événements en mouvement dans Cry Macho, incarne Howard Polk, le propriétaire du rodéo texan où Mike Milo était autrefois une légende. Avant de jouer un père qui ne recule devant rien pour reprendre son fils, Yoakam a eu l’une des carrières de musique country les plus réussies de quiconque dans les années 1980 et 1990 avec des tubes comme “A Thousand Miles from Nowhere”, “Streets of Bakersfield”, et le classique de Noël « Santa Can’t Stay ».

Après une série de succès country en tête des charts, Dwight Yoakam a commencé à jouer au début des années 1990 avec son rôle le plus notable à l’époque et peut-être à ce jour en tant que Doyle Hargraves, le petit ami violent et carrément horrible de Linda Wheatley (Natalie Canerday) dans le drame Sling Blade de Billy Bob Thornton, lauréat d’un Oscar. Yoakam incarnera plus tard le psychotique Raoul dans le thriller Panic Room de David Fincher en 2002 avant de se montrer dans des films comme Wedding Crashers, Les trois enterrements de Melquiades Estrada, Crank et plus récemment Logan Lucky.