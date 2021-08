Casting de Dawn Of The Dead : ce que les acteurs font maintenant

Jayne Eastwood (Norma)

Norma dans Dawn of the Dead était mon personnage préféré dans le film. Non seulement était-elle une conductrice hors pair, mais elle a fait tout son possible pour sauver des gens qu’elle ne connaissait même pas. Jayne Eastwood, qui a joué Norma, a fait beaucoup à Hollywood. Elle a joué dans plusieurs films, comme la comédie romantique My Big Fat Greek Wedding et sa suite en 2016. Elle a également joué un rôle dans la comédie musicale Hairspray de 2007, ainsi que dans le film original de Netflix, Work It.

Eastwood a également connu du succès à la télévision, avec plusieurs rôles invités, récurrents et principaux dans des émissions comme la série animée Ricky Sprocket : Showbiz Boy, la comédie Little Mosque on the Prairie, la série surnaturelle Haven, et récemment, le web-série, Hey Lady !, comme mentionné précédemment, avec Sarah Polley. Bientôt, elle sera dans une nouvelle version de Home Alone, alors qui sait ? Nous pourrions voir Jayne Eastwood brandir à nouveau une arme contre des intrus à la maison.