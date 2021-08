Casting de Fantasy Island: où vous avez déjà vu les stars de la série télévisée Fox

Daphné Zuniga (Margot)

Laura Leighton et Josie Bissett seront également rejointes par leur collègue vétéran de Melrose Place, Daphne Zuniga, qui était auparavant surtout connue pour la parodie classique des films Star Wars de 1987 de l’écrivain, réalisateur et star Mel Brooks, Spaceballs, en tant que princesse Vespa – qu’elle reprendrait pour le spin-off de la série animée en 2008.

Après une variété d’apparitions à la télévision (comme un rôle de voix dans Batman Beyond, Nip/Tuck de Ryan Murphy et American Dreams de NBC), elle a ensuite décroché un rôle récurrent de longue date dans le casting de One Tree Hill avant de faire un quelques films Hallmark elle-même. Zuniga a également récemment retrouvé un autre ancien de Melrose Place, Jason Priestly, pour la mini-série originale Lifetime Heaven, basée sur le livre de Flowers in the Attic, auteur VC Andrews.