Casting de House of Ashes, Ashley Tisdale et les monstres expliqués

House of Ashes est le prochain chapitre de l’anthologie Dark Pictures et il est livré avec une bonne distribution pour les fans d’Ashley Tisdale ainsi que des monstres qui seront un énorme soulagement pour tout le monde.

Il s’agit du troisième volet de l’anthologie de Supermassive Games après Man of Medan et Little Hope. Les deux titres présentaient des visages familiers du monde d’Hollywood et de Disney, tout comme Until Dawn lors de sa sortie en 2015.

Désormais, les fans se battront dans des grottes dans une action d’horreur qui rappelle beaucoup le classique britannique, The Descent.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes | Bande-annonce d’introduction du personnage

BridTV

5624

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes | Bande-annonce d’introduction du personnage

https://i.ytimg.com/vi/Am8E_BRbPYE/hqdefault.jpg

878460

878460

centre

13872

Casting de La Maison des Cendres

Le casting de The Dark Pictures House of Ashes est le suivant :

Ashley Tisdale comme Rachel King Nick Tarabay comme Salim Othman Alex Gravenstein comme Eric King Paul Zinno comme Jason Kolchek Moe Jeudy-Lamour comme Nick Kay Zaydun Khalaf comme Balathu Waleed Hammad comme Kurum Alex Mallari Jr. comme Merwin Lazarus Clare McConnell comme Clarice Stokes Sammy Azero comme Jose « Joey » Gomez Nabeel El Khafif dans le rôle de Dar Basri Pip Torrens dans le rôle du conservateur

Ashley Tisdale est l’acteur le plus reconnaissable impliqué en raison de ses jours avec Disney où elle a joué dans High School Musical et la Suite Life. Cependant, vous pouvez reconnaître certains des autres visages impliqués.

Nick Tarabay était Eclipso dans Star Girl et il figurait également dans Arrow en tant que capitaine Boomerang. Clare McConnel était également dans Star Trek Discovery en tant que Dennas et elle était également Effie Newsome dans Murdoch Mysteries.

Bien sûr, les fans de Man of Medan et Little Hope reconnaîtront également Pip Torrens comme le conservateur. C’est le gars qui nous raconte l’histoire et nous réprimande toujours pour avoir fait de mauvais choix.

Ashley Tisdale

Ashley Tisdale incarne Rachel King dans le jeu, mais elle n’est pas la seule protagoniste que vous contrôlerez.

Semblable aux autres histoires d’horreur de Supermassive Games, vous vous mettrez à la place d’autres personnages et ferez des choix à leur place. Ces décisions que vous prenez pourraient être fatales pour eux ainsi que pour d’autres héros de l’histoire.

Les cinq personnages jouables sont :

Rachel King Salim Othman Eric King Nick Kay Jason Kolcheck

Découvrez la bande-annonce d’introduction des personnages de Supermassive Games pour voir tout ce qui précède en action.

Les monstres de la Maison des Cendres

L’un des aspects les plus excitants de House of Ashes est que les monstres sont confirmés comme réels plutôt que comme des hallucinations.

Vous trouvez ces créatures en tant que soldats de l’armée dans un temple. Ce temple a été construit sous le règne de Naram-Sin et était une offrande de paix au dieu de la terre, du vent et des tempêtes, Enlil. Mais, lorsque l’empire akkadique est tombé, le temple a été perdu sous les sables du désert.

S’adressant à PCGamesN, le producteur exécutif de House of Ashes, Dan McDonald, a déclaré que les monstres étaient réels et inspirés de films d’horreur tels que Aliens, The Descent et Predator. Il a également dit qu’ils ont une composition différente de celle des humains et qu’ils sont construits de manière totalement différente.

Il est confirmé qu’ils ne sont pas des zombies et qu’ils sont également rapides et incroyablement difficiles à survivre. Quant à la façon dont vous les tuez, vous devrez déterminer leur faiblesse et leur origine, car les balles peuvent être de peu d’aide.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi les fans sont-ils en colère contre la petite amie de Bwipo, Lena, après la tourmente des Mondiaux 2021?