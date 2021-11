Casting de la saison 2, date de première et plus d’informations

Cela fait environ six mois que Shadow and Bone a été créé sur Netflix, donc les fans commencent tout juste à s’attendre à des nouvelles de la saison 2. La série fantastique a été l’un des plus gros succès de l’année et l’un des renouvellements les plus prévisibles, mais après l’annonce qu’une deuxième saison allait arriver, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles de Ravka. Faites défiler vers le bas pour un résumé de tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Shadow and Bone est basé sur des romans écrits par l’auteur Leigh Bardugo dans son monde fantastique le « Grishaverse ». Il suit le scénario de la trilogie Shadow and Bone avec l’ajout de certains personnages de la duologie Six of Crows, que Bardugo a écrit séparément. Il s’agit d’un monde où les utilisateurs de magie appelés Grisha peuvent manipuler certaines forces ou éléments naturels, et les riches cultures fictives sont vaguement basées sur la Russie et l’Europe de l’Est. Le personnage principal, Alina (Jessie Mei Li), trouve en elle un pouvoir spécial Grisha qui a le potentiel de changer le monde.

Les modifications apportées à l’adaptation des livres à la saison 1 rendent un peu plus difficile la prédiction du contenu des saisons et épisodes futurs. Dans le même temps, cela rend également la perspective plus excitante pour les fans de retour qui ont déjà lu les livres de Bardugo. Cela peut également inciter plus de fans à lire les livres en attendant le prochain versement. Vous pouvez maintenant acheter la première trilogie de livres au format numérique ou audio si vous voulez aller de l’avant.

Aussi amusant que soit la première saison, les meilleurs moments de Shadow and Bone sont tous devant. Les fans ont déjà beaucoup théorisé sur la façon dont la chronologie se déroulera, et le casting a mentionné certains des événements à venir qu’ils sont les plus impatients de jouer à l’écran. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Shadow and Bone Saison 2.

Y aura-t-il une saison 2 de «Shadow and Bone»?

Merci les saints ! Shadow and Bone a été renouvelé pour une deuxième saison. pic.twitter.com/vH9rdTtkcq – Shadow And Bone (@shadowandbone_) 7 juin 2021

Netflix a officiellement renouvelé Shadow and Bone en juin dans le cadre de son événement Geeked Week en juin 2021. Le renouvellement était attendu, mais les fans poussaient toujours un soupir de soulagement. Le site What’s on Netflix rapportait dès le mois d’avril que l’émission avait déjà été secrètement renouvelée. WoN a déjà eu raison avec ce genre d’histoires, et il a cité une source à l’intérieur de Netflix pour cette petite friandise. Pourtant, certains fans ne prendront pas la nouvelle au sérieux jusqu’à ce que Netflix fasse une annonce publique.

Quand la saison 2 pourrait-elle être diffusée ?

Netflix ne divulgue pas toujours les détails de la production, en particulier sur des projets importants et coûteux comme Shadow and Bone Season 2. Il n’est pas clair si la série est encore en production, mais Bardugo et le showrunner Eric Heisserer ont laissé entendre sur les réseaux sociaux que la saison 2 serait probablement diffusée en première mondiale. en 2022. En plus de la publication Instagram de Bardugo ci-dessus, il y avait un fil Twitter où Heisserer a déclaré qu’il avait déjà écrit les premiers brouillons des scripts de la saison 2.

De quoi parlera la saison 2 ?

(Photo : AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX)

Shadow and Bone La saison 1 a essentiellement suivi le scénario du roman Shadow and Bone, avec quelques nouveaux éléments ajoutés pour inclure les personnages de la duologie Six of Crows. Vraisemblablement, la saison 2 fonctionnerait principalement avec le contenu de Siege and Storm, le deuxième roman de la trilogie. En supposant qu’il suive le livre d’assez près, cela signifie qu’Alina et ses amis apprendront rapidement que Kirigan n’a pas été tué dans le Shadow Fold et qu’il la poursuit avec de nouveaux et mystérieux pouvoirs.

Il est moins clair si la prochaine saison se plongerait dans les événements de Six of Crows. Jusqu’à présent, l’émission a décrit la relation entre Nina Zenik et Matthias Helvar, qui n’a été décrite que dans des flashbacks dans les livres, mais elle n’a pas encore touché les principaux événements du roman. Les fans pourraient commencer à se révolter si une autre saison se passe sans l’introduction du personnage bien-aimé Wylan.

Y aura-t-il un spin-off « Six of Crows » ?

(Photo : DAVID APPLEBY/NETFLIX)

Maintenant que Kaz Brekker et son équipe ont été introduits dans cette histoire originale, les fans réclament que leur livre d’aventure soit traité à l’écran. Certains veulent les voir avoir leur propre émission dérivée, et Bardugo elle-même a vanté l’idée dans une interview avec Elle.

« Je pense que nous formons tous un cercle de prière géant », a déclaré l’auteur. « Cela dépend vraiment de la réaction du public. La fantaisie coûte cher. » D’un autre côté, le showrunner Eric Heisserer a déclaré au média: « Je pense qu’au moins une partie de la saison prochaine devrait être un match à domicile pour notre équipe », ce qui signifie que les Crows seraient de retour sur leur propre terrain à Ketterdam. Si tel est le cas, il pourrait y avoir des histoires plus originales à venir.

Y aura-t-il un spin-off « King of Scars » ?

Maintenant que j’ai réussi à binging #ShadowAndBone deux fois ce week-end, il est temps de se remettre à lire #kingofscars. pic.twitter.com/NLyzFdTNsC – Kaila Wills It (@LibroCurious) 26 avril 2021

Depuis qu’il a terminé la trilogie Shadow and Bone et la duologie Six of Crows, Bardugo a écrit deux autres romans dans le Grishaverse – King of Scars et Rule of Wolves. Ceux-ci suivent Nikolai Lantsov, un personnage qui n’a même pas encore été introduit dans la série dans des aventures qui se déroulent beaucoup plus loin dans la chronologie, mais Bardugo a déclaré à Elle qu’elle espérait toujours que la série télévisée atteindra ce point – soit dans le principal série ou dans un spin-off.

« Je veux voir toute l’histoire, et je sais que c’est fou. Je sais que c’est peu probable », a-t-elle déclaré. « Et je ne pense pas qu’il faudrait sept saisons pour nous faire parcourir sept livres. J’adorerais voir toute l’histoire se dérouler. Je pense que ce serait quelque chose de spécial. »

« Nikolai Lantsov est probablement l’un de mes personnages préférés à écrire, assez pour que je lui ai donné sa propre duologie », a-t-elle poursuivi. « Je pense qu’il serait un enfer à lancer, mais j’aimerais absolument le voir porté à l’écran. C’est une sorte de personnage, et je pense qu’il serait très amusant. »

Heisserer a fait écho à cet espoir dans une interview avec Entertainment Weekly, soulignant que Netflix avait accepté d’obtenir les droits sur l’une des collections de nouvelles de Bardugo se déroulant dans le Grishaverse. Cela semble être un bon signe que le service de streaming chercherait un gros gain sur son investissement.

Quels personnages reviendraient ?

(Photo : AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX)

Shadow and Bone Saison 1 a fait un excellent travail pour rendre le Grishaverse réel et vaste, et les fans pourraient être surpris de voir combien de personnages secondaires ont de grands rôles à jouer à l’avenir. Ceux qui n’ont pas lu les livres voudront garder un œil sur le Squaller Zoya et le Materialki David également. Ils voudront peut-être également garder à l’esprit la performance inquiétante de Dean Lennox Kelly dans le rôle de Pekka Rollins.

Commentaire du casting

(Photo : DAVID APPLEBY/NETFLIX)

Enfin, il convient de noter que le casting est extrêmement optimiste pour une deuxième saison. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Archie Renaux a déclaré: « Je suis assez confiant. Je n’aimerais rien de plus que de retrouver le feu vert pour une deuxième saison, mais nous devons juste attendre … Je veux dire, le scénario de rêve serait que nous le découvrions maintenant, mais je ne sais pas si c’est ainsi que fonctionne Netflix. Nous devrons attendre et voir.

Quant à Jessie Mei Li, elle a dit à Elle qu’elle mourait d’envie de voir son personnage Alina relever les défis à venir dans les livres. Elle a déclaré: « Parce que Kirigan a ses soldats de l’ombre, et puis évidemment Alina a sa propre armée, j’aimerais voir comment cela se manifeste et comment cela l’affecte. Les cheveux d’Alina sont censés devenir blancs. Je serais intéressé de voir à quel point c’est horrible. Peut-être qu’il faudra beaucoup plus d’un ton plus sombre – ce serait assez cool à explorer. Dans ma tête quand j’ai lu les livres, j’ai imaginé que les cheveux d’Alina devenaient gris, en fait – pas dans un beau, fluide manière, comme d’une mauvaise manière. »

‘Un défi’

Si vous avez terminé Shadow and Bone Season 1, vous savez que la série se termine sur un cliffhanger surprenant pour un show qui était garanti une autre saison. Heisserer a déclaré à Variety cette semaine que c’était à dessein. En riant, il a déclaré: « C’était moi qui ai osé Netflix de ne pas nous renouveler. » Espérons que Netflix ne relève pas ce défi.

Shadow and Bone Saison 1 est maintenant en streaming sur Netflix. Les livres sur lesquels il est basé sont au format papier, numérique et audio partout où les livres sont vendus.

