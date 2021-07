Casting de la voix de Monsters At Work : où vous avez déjà vu et entendu les acteurs de Disney

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Monstropolis est de retour ! Monsters at Work, la suite très attendue de Monsters, Inc. a frappé Disney+ avec un tas de nos vieux favoris, ainsi que de nouveaux visages de monstres ! Bien que malheureusement ce monde n’inclue pas Boo du film original, les meilleurs amis de longue date Mike Wazowski et Sully sont, bien sûr, de retour, exprimés comme toujours par Billy Crystal et John Goodman, respectivement. La série nous présente également Tylor Tuskmon, exprimé par Ben Feldman, un nouvel employé de Monsters, Inc. Ancien ou nouveau, l’ensemble du casting vocal de Monsters at Work propose des CV impressionnants, ce qui n’est pas surprenant pour un projet Pixar.