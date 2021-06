Casting de l’histoire de Lisey : où vous avez déjà vu les acteurs

À ce jour, vous avez commencé ou envisagez de commencer Lisey’s Story, la nouvelle série limitée Apple TV + basée sur le roman d’horreur psychologique de Stephen King de 2006 du même nom. Avec les deux premiers chapitres de la série de huit épisodes diffusés le vendredi 4 juin, c’est le moment idéal pour revenir en arrière et voir où tout ce que vous avez vu le casting de Lisey’s Story, y compris Julianne Moore, Clive Owen, Dane DeHaan et Joan Allen avant leur apparition dans cette adaptation télévisée tendue et d’un autre monde de l’esprit de l’un des auteurs vivants les meilleurs et les plus prolifiques du monde.

Mais en dehors des principales stars d’Apple TV+, vous vous demandez peut-être où vous avez déjà vu le casting de Lisey’s Story. Eh bien, n’ayez crainte, car nous avons rassemblé un aperçu rapide des plus grandes stars de la série, où elles s’intègrent dans l’histoire, et certains des films, émissions de télévision et productions théâtrales qu’ils ont appelés chez eux au fil des ans.