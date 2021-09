Casting de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux : où vous avez déjà vu les acteurs

Awkwafina (Katy Chen)

Awkwafina (née Nora Lum), l’amie de Shang-Chi, Katy, qui ne connaît pas son passé, a d’abord fait sensation en tant que rappeur viral en 2012 avant de faire ses débuts au cinéma dans Neighbours 2: Sorority Rising en 2016 et de lui prêter voix aux cigognes la même année. Elle a eu une année énorme en 2018 avec Ocean’s Eight, Crazy Rich Asians, et est devenue la deuxième animatrice asiatico-américaine du Saturday Night Live, et une année encore plus importante en 2019 avec The Angry Birds Movie 2, Jumanji: The Next Level, et, en particulier, son rôle primé aux Golden Globes dans The Farewell. Plus tôt en 2021, elle a exprimé le dragon dans Raya de Disney et le dernier dragon, la deuxième saison de sa comédie semi-autobiographique Awkwafina est Nora de Queens créée, et elle joue Scuttle dans l’action en direct de Disney La mise à jour de la petite sirène, qui est maintenant en poste -production.