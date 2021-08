Casting de The Pursuit Of Love: où vous avez déjà vu les acteurs, dont Lily James

Andrew Scott (Seigneur Merlin)

Lord Merlin, le voisin riche, excentrique et artistique des Radlett est Andrew Scott. Vous vous souviendrez probablement de Scott de son interprétation célèbre et primée de The Priest sur Fleabag Saison 2, mais le talentueux vétéran de la télévision, du cinéma et de la scène a des crédits sur petit écran remontant à 1995. Le travail télévisé précédent comprend Band of Brothers, Black Mirror, His Dark Materials et Sherlock où il a dépeint le cerveau criminel obsessionnel James “Jim” Moriarty.

Du côté cinématographique, Andrew Scott a donné des performances impressionnantes dans certains des films les plus appréciés du dernier quart de siècle, notamment Il faut sauver le soldat Ryan et 1917. Avant d’apparaître dans le drame tendu de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale, Scott a travaillé avec le réalisateur dans Spectre en 2015, où il a endossé le rôle de C, un responsable du renseignement qui travaillait réellement pour l’organisation criminelle titulaire.