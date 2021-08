Casting de Zombieland : ce que font les acteurs maintenant, y compris Emma Stone

Luke Wilson (Albuquerque)

Albuquerque est essentiellement Tallahassee, sauf un peu plus jeune et je suis tout à fait là pour ça, car il a apporté une bonne comédie à Zombieland : Double Tap. Seule une star comme Luke Wilson pourrait parfaitement jouer quelqu’un comme lui, et il n’est pas surprenant qu’il ait été occupé à Hollywood comme le reste de ses co-stars.

Wilson est apparu dans de nombreux succès au cours de sa carrière d’acteur, notamment les films The Legally Blonde, le film original de Netflix, The Ridiculous 6, The Goldfinch, un autre film original de Netflix, All the Bright Places, 12 Mighty Orphans et plus encore. Récemment, Wilson a joué un rôle dans la série originale de Disney +, Stargirl, et continuera dans sa prochaine saison.

Wilson sera également dans plusieurs nouveaux films, dont Gasoline Alley aux côtés de Bruce Willis, The Cleaner et Plus/Minus. Il sera également dans une prochaine série télévisée intitulée New-Gen.