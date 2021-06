Casting des cols blancs : ce que font les acteurs du réseau américain

Tim DeKay (Peter Burke)

Dans le rôle de Peter Burke, un agent du FBI travailleur et chef de l’équipe d’enquête de Neal, Tim DeKay a joué un personnage principal dans White Collar. Il a également travaillé en tant que réalisateur et producteur sur le spectacle. En dehors de cette série populaire, DeKay a joué Clayton “Jonesy” Jones dans Carnivale. De plus, il a joué Steve Benjamin dans Here and Now et JD Hesby dans American Crime. Ses autres crédits télévisés notables incluent Lucifer, Ballers, Agents of SHIELD, The New Adventures of Old Christine, Tell Me You Love Me, My Name Is Earl et Everwood. Il peut également être vu dans Sports Night, Caroline in the City, Seinfeld, The Larry Sanders Show et Second Chance.

En dehors de la télévision, Tim DeKay est apparu dans Get Smart, The Crow: Salvation, The Chumscrubber, Control (2004), Swordfish, Buddy Boy, Peaceful Warrior et Randy and the Mob. Ses autres films incluent Sex, Death, and Bowling, Political Disasters, Naked Under Heaven, The Far Side of Jericho, Big Eden et Welcome to the Neighborhood. Plus récemment, DeKay a été vu dans The Expanse. Il était également dans 68 Whisky.