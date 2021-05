Casting du Moulin Rouge: ce que les acteurs font maintenant, y compris Nicole Kidman

Jacek Koman (L’Argentin inconscient)

L’Argentin inconscient (Jacek Koman) n’a pas beaucoup de répliques au Moulin Rouge, mais c’est pourquoi quand il parle, c’est un moment tellement charnière. Il a une de mes scènes préférées du Moulin Rouge quand il chante «El tango de Roxanne». Jacek Koman est apparu dans les films Defiance, Australia, Horseplay, Breath, The Jungle, The Hater, Children of Men et The Great Gatsby de Baz Luhrmann.

La plupart des crédits d’écran de Koman sont dans le monde de la télévision. Il est apparu dans la série Rake de Richard Roxburgh, où il a joué Jakub pendant huit épisodes. Koman est également apparu dans les séries Top of the Lake, Waking the Dead, Hotel 52, Jack Irish, Tidelands, Mustangs FC, The Woods et The Disappearance. En avril 2021, Jacek Koman tourne un drame appelé Wiarolom. Koman est également le chanteur principal du groupe VulgarGrad. Ils se sont formés en 2004 et sont toujours ensemble et en tournée. Ils ont sorti leur dernier album, The Odessa Job, en 2019.