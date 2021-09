Casting malin: où vous avez déjà vu les acteurs d’horreur

Christian Clemenson (Dr Victor Fields)

Dans le rôle du Dr Victor Fields, l’un des collègues du Dr Weaver, Christian Clemenson peut être vu dans Malignant. Plus particulièrement, Clemenson a remporté un Emmy pour son interprétation de Jerry “Hands” Espenson dans Boston Legal sur ABC. Il a également joué le Dr Tom Loman dans CSI: Miami de CBS. Les autres crédits télévisés de Clemenson incluent Veronica Mars, Harry’s Law, Shameless, The People vs. OJ Simpson: American Crime Story, Colony, TURN: Washington’s Spies, Veronica Mars, Matlock et Capital News. Actuellement, l’acteur filme le pilote Julia.

De plus, loin de la télévision, Christian Clemenson peut être vu dans The Big Lebowski, The Fisher King, Apollo 13, Mighty Joe Young, Armageddon, Almost Heroes, Bad Influence, Broadcast News, Heartburn, Hannah and Her Sisters, J. Edgar, Ashley’s Cendres, vivent la nuit et ne sont pas sécuritaires pour le travail. Plus récemment, l’acteur de cinéma est apparu dans No Man of God.