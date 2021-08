Castle Of Pixel Skulls apporte une plate-forme de difficulté à l’ancienne pour changer cette semaine

Castle of Pixel Skulls, un jeu de plateforme de style rétro du développeur indépendant Josep Monzonís Hernández et de l’éditeur 2Awesome Studio, sera lancé sur l’eShop Nintendo Switch ce vendredi.

Dans le jeu, vous incarnez un squelette qui se réveille dans un château hanté. Pour vous échapper, vous devrez vaincre une variété d’ennemis et de pièges à travers 40 niveaux, tout en courant contre la montre dans ce qui promet d’être tout un défi.

Malgré un ensemble de commandes faciles à comprendre, il a été présenté comme un jeu de plateforme classique de style arcade avec des niveaux de difficulté de jeu NES. “Tout dans ce château essaie de vous tuer”, lit-on dans sa description officielle. « Aurez-vous ce qu’il faut pour survivre ?

Principales caractéristiques:

– 4 chapitres différents avec 10 niveaux chacun : un total de 40 niveaux pleins de folie et de défis !

– Pièges et ennemis dangereux : pointes, boules de feu, lave, plateformes chronométrées, squelettes et plus encore !

– Niveaux chronométrés : rejouez les niveaux autant de fois que vous le souhaitez et essayez de battre votre score précédent.

– Style de jeu de plate-forme d’arcade classique : difficulté à l’ancienne des titres de plate-forme NES classiques.

– Des commandes simples et accessibles.

– Facile à jouer, difficile à maîtriser.