Castlevania: 5 événements majeurs qui se sont produits sur la série Netflix avant la dernière saison

Un portail vers l’enfer a été ouvert

La saison 3 vient de sortir du mur avec son scénario, et j’en ai adoré chaque seconde! Trevor et Sypha se sont retrouvés dans la ville de Lindenfeld, qui est dirigée par un juge qui a un petit problème avec les moines de la ville. Vous voyez, les moines, dirigés par leur chef, Sala, tentent secrètement d’ouvrir un portail vers l’Enfer (qui reçoit le titre incroyablement cool de «Couloir Infini») dans l’espoir de faire revivre Dracula.

Et bien… les moines réussissent. Le portail est ouvert et nous voyons Dracula tenant sa bien-aimée Lisa à l’intérieur. Mais tandis que Dracula ne quitte pas l’enfer, les monstres le font, et Trevor et Sypha travaillent ensemble pour les renvoyer. Le portail est finalement fermé, mais je serais choqué si nous en avions vu le dernier.