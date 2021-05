“ Castlevania ” a donné à Carmilla le boss ultime de la fille Vir .

Malgré son mauvais mixage audio parfois, la dernière saison de la série animée Castlevania de Netflix m’a vraiment plu dans la façon dont elle a conçu des fins émotionnelles pour tous ses personnages principaux. Tous valent la peine d’être explorés, mais aujourd’hui, je vais parler de Carmilla, l’une des reines de Styrie.

** Spoilers pour la finale de la série de Castlevania. **

Lorsque Carmilla est entrée dans la série dans la saison deux, je craignais qu’ils ne fassent d’elle une patronne d’une note, mais heureusement, dans la saison trois, lorsque nous l’avons vue entourée de ses sœurs, cela a ajouté des couches à qui elle est. Ces couches ont été poursuivies dans la saison quatre.

D’après ce que nous savons, Carmilla a été transformée en vampire il y a des siècles par un vampire inconnu, qu’elle a tué plus tard, affirmant qu’il était «vieux et cruel» envers ceux qui l’entouraient. Cela l’a amenée à avoir une vendetta contre de nombreux vampires vieux, mâles et cruels qui contrôlaient le monde qui l’entourait. Cette vengeance s’est transformée en une ambition qui l’a amenée à être la femme vampire badass qu’elle devient.

Lenore la voit comploter pour la domination du monde, une ambition qui semble apte au désastre parce que les humains se battront toujours pour leur place dans le monde, et demande à Carmilla si tout cela la rendra heureuse.

«La première partie de ma vie a été que les hommes m’ont pris des choses», dit Carmilla. «Et puis j’ai pris leur vie, leurs affaires et leurs maisons.» Elle raconte comment elle a essayé de vivre avec son enclave de femmes vampires en Styrie, mais d’autres sont venues après elles. Quand ils ont demandé de l’aide, les «femmes sanglantes» ont été la réponse. Et donc Carmilla a choisi de prendre son instinct de survie et son ambition et de les transformer en une quête de pouvoir.

C’est une histoire familière.

Quand je pense aux femmes vampires qui tournent le «mal» dans les histoires – Drucilla (Buffy), Lorena (True Blood), Katherine (The Vampire Diaries) – il y a beaucoup de traumatismes au début. Les abus sexuels et mentaux transforment ces femmes en acier qui coupe tout le monde, même eux-mêmes, jusqu’à ce que l’ambition soit tout ce à quoi elles peuvent penser parce que rien d’autre ne peut assurer la sécurité.

Carmilla est un méchant, mais tout comme Dracula dans cette histoire, le récit n’efface pas la racine de la méchanceté.

Dans sa bataille finale avec Isaac, ce fut un match émouvant pour moi car ce sont mes deux personnages préférés de la série. C’était le genre d’anxiété que je pensais avoir lors de la dernière saison de Game of Thrones lorsque mes favoris seraient en conflit, sauf que c’était vraiment bien.

Isaac a choisi la vie, pour construire quelque chose de nouveau dans le monde pour lui-même, et Carmilla ne cessera jamais de vouloir plus pour se donner la sécurité. Ils ne peuvent pas exister tous les deux.

Carmilla se bat contre son plus damné et est un boss complet. Pourtant, elle est submergée par les créatures nocturnes d’Isaac et la planification préalable d’Hector pour essayer de la garder piégée pendant une évasion. Mais plutôt que d’avoir sa vie, son sang lui être enlevé, Carmilla met fin à sa propre vie – ne permettant pas qu’une autre chose lui soit enlevée.

C’est une excellente fin pour un personnage que j’aurais aimé avoir plus de temps, mais ils l’ont beaucoup utilisée, et Jaime Murray exprimant un personnage me rendra toujours difficile de ne pas rester.

Ce n’est qu’une des grandes fins de Castlevania, donc si vous ne l’avez pas vérifié, j’espère que la lecture de cet article vous encouragera à le voir comme quelque chose de plus qu’une simple émission qui en dit long.

