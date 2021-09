Castlevania Advance Collection est maintenant disponible sur consoles et PC

Konami a publié le Collection Avancée Castlevania pour consoles et PC.

D’abord sorti par le tableau de classification australien et à peu près confirmé par le tableau de classement coréen, la collection est composée de trois titres classiques de Gameboy Advance et d’un titre SNES.

Ces jeux sont Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow et Dracula X, respectivement.

Les quatre jeux sont améliorés avec de nouvelles fonctionnalités telles que rembobiner, sauvegarder/charger et rejouer, et incluent une encyclopédie pratique, un lecteur de musique avec toutes les bandes sonores, et vous pouvez même changer la région ROM pour jouer à tous les jeux dans différentes versions. Sont également inclus des croquis et des illustrations inédits des quatre jeux.

Dans Circle of the Moon, les cartes d’action et d’attribut sont combinées pour créer plus de 80 effets de sorts uniques, allant des fouets de feu aux blizzards de glace grâce au système de configuration double. Dans ce document, le chasseur de vampires Nathan Graves entre dans le château de Dracula avec son maître pour essayer d’empêcher le retour redouté du comte.

Harmony of Dissonance vous trouve dans le rôle de Juste Belmont, le petit-fils du chasseur de vampires Simon Belmont. Avec sa sortie, le titre a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la franchise, telles qu’un mode Boss Rush et le système Spell Fusion qui vous permet de combiner des sous-armes avec des livres de sorts pour lancer des sorts.

Avec Aria of Sorrow, un nouveau système d’attaque appelé Tactical Souls a été introduit et vous permet de capturer les âmes des monstres pour acquérir plus de 100 de leurs capacités. Il propose également de nombreux contenus New Game+.

Le jeu SNES Castlevania : Dracula X est une réimagination du jeu d’action Castlevania : Rondo of Blood. Vous y incarnez Richter Belmont, héritier de la famille Belmont. Dracula est ressuscité et ressuscite les morts à des fins néfastes. Vous vous battrez contre lui dans son château pour le vaincre ainsi que les ennemis qui se dressent sur votre chemin.

La collection est disponible pour PC, PS4, Switch et Xbox One. Il est jouable sur PS5 et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité. La collection de jeux n’est disponible que sous forme numérique et vous coûtera 19,99 $ ou votre équivalent régional.