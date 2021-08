Castlevania de Konami : Grimoire Of Souls Rises From The Dead

Image : Konami

Mettre à jour: Eh bien, c’était inattendu. Castlevania : Grimoire des âmes a été annoncé en 2018 (voir l’article ci-dessous), lancé en douceur au Canada en 2019, puis retiré de la liste, mais il est maintenant ressuscité (pardonnez le jeu de mots) sur Apple Arcade (merci, Gematsu). Cela a été confirmé pour iOS, tvOS et Mac, et la date de sortie est indiquée comme « bientôt ». Vous pouvez consulter le site officiel ici.

Donc, cela ne vient toujours pas sur les consoles, mais au moins certains d’entre nous auront la chance de jouer à ce qui est, au moment de la rédaction, le dernier jeu de la série Castlevania.

Histoire originale [Tue 17th Apr, 2018 11:25 BST]: Castlevania est l’une des franchises les plus célèbres et les plus appréciées de Konami, et sera chère à tout joueur expérimenté de Nintendo; des jeux comme Castlevania III : la malédiction de Dracula, Super Castlevania IV et Castlevania : Aria of Sorrow sont des jeux vidéo incroyables, et la série a bénéficié d’une association particulièrement fructueuse avec Nintendo au cours de sa longue histoire.

Cependant, à la suite de la réaction critique décevante Castlevania : Lords of Shadow 2, Konami a placé la série en stase – jusqu’à présent, c’est-à-dire. Oui, nous obtenons un nouveau jeu Castlevania – mais avant que vous ne soyez trop excité, il ne vient que sur iOS d’Apple.

Castlevania : Grimoire des âmes se déroule dans un futur où “le comte Dracula a été complètement détruit”, mais “une seule lettre remise à Genya Arikado… a mis fin à cette ère de paix”. Les mots “Le grimoire s’est déchaîné et le comte Dracula sera ressuscité” sont écrits à l’intérieur, déclenchant une quête pour découvrir l’auteur et résoudre le mystère.

En plus d’Arikado, qui a déjà joué dans Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow, le jeu propose des favoris des fans tels qu’Alucard, Simon Belmont et Maria Renard, et se concentrera sur le jeu coopératif et compétitif à quatre joueurs. Il semble adopter le même gameplay à défilement horizontal vu dans Symphonie de la nuit et les trilogies GBA et DS, mais avec des visuels 2.5D au lieu de 2D dessinés à la main. Des morceaux classiques de la série seront inclus, et vous pourrez également ramener les morts à la vie en utilisant des pouvoirs spéciaux.

Nous devons admettre que tout semble assez décent – en particulier pour un jeu sur smartphone – et étant donné le volume élevé de titres mobiles arrivant sur Switch, il y a une chance que cela puisse être adapté pour le système de Nintendo à l’avenir. En attendant cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher d’être un peu déçus que Konami ne se concentre pas sur la sortie d’une console AAA ; la série mérite certainement cela.

Vous pouvez vous inscrire sur la page officielle du jeu pour être averti de son lancement au Japon ; il n’y a pas encore de date de sortie solide.