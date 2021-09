Castlevania GBA Trilogy obtient un nouveau pack sur les consoles de salon

Image : Konami / Kotaku

Certains des plus grands jeux Castlevania de tous les temps arriveront sur PlayStation, Xbox, Switch et PC plus tard dans la journée grâce à la nouvelle Castlevania Advance Collection. Il regroupe les trois classiques de Game Boy Advance, ainsi que Dracula X, l’intéressant portage Rondo of Blood de Super Nintendo, dans un package complet pour la première fois.

Cela n’est cependant pas une grande surprise. Castlevania Advance Collection est apparu sur les sites de classification de jeux vidéo en Corée du Sud et en Australie au cours de l’été. Depuis lors, il a également été repéré sur une base de données taïwanaise similaire avant de finalement fuir sur Play-Asia, un marché en ligne avec une histoire de révélation accidentelle de jeux tôt.

La célèbre franchise Castlevania de Konami est arrivée pour la première fois sur Game Boy Advance en 2001 avec Circle of the Moon. Son succès a donné naissance à deux autres sorties portables, Harmony of Dissonance en 2002 et Aria of Sorrow en 2003, ce dernier étant considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’ère Metroidvania de la série. Le trio a finalement vu des rééditions séparées sur la Wii U en 2014, mais, avant aujourd’hui, il restait quelques-uns des rares jeux Castlevania à attendre d’être portés ou remasterisés pour les plateformes modernes.

Voici ce que l’ancien écrivain de Kotaku, Harper Jay, avait à dire à propos de Circle of the Moon en 2017 :

Le résultat final est un titre qui ne se contente pas de rationaliser la formule Metroidvania, mais qui s’appuie en fait sur la série Castlevania en créant un monde avec une ambiance puissante et des mécanismes de jeu sournoisement amusants. Circle of the Moon est entré et sorti de la chronologie officielle de Castlevania du créateur Koji Igarashi, mais l’écrire comme une simple histoire secondaire, pas aussi jolie que Symphony of the Night ou aussi épique que Aria of Sorrow, c’est ignorer à quel point bon c’est.

En tant que personne qui n’a jamais possédé de Game Boy Advance quand j’étais enfant, je suis super excité d’avoir enfin l’opportunité de jouer à ces jeux sur du matériel légitime. Et pour ne pas regarder un cheval cadeau dans la bouche ou quoi que ce soit, mais j’espère que Konami trouvera également un moyen de faire fonctionner la trilogie Nintendo DS de Castlevania sur les consoles de salon. J’aimerais aussi avoir la chance de revisiter ces aventures portables.