Castlevania : Grimoire of Souls bientôt disponible sur Apple Arcade

Les fans du jeu classique Castlevania seront heureux d’apprendre qu’un nouveau titre de la franchise arrive bientôt sur Apple Arcade. Bien qu’il existe déjà une version du jeu RPG d’aventure disponible sur l’App Store qui a été portée à partir de PlayStation 1, “Castlevania: Grimoire of Souls” a été créé à l’origine pour les appareils mobiles.

Apple a récemment confirmé sur Twitter (via Reddit) que le jeu sera bientôt disponible sur sa plateforme de jeu par abonnement. La société a également partagé des teasers et des captures d’écran du jeu sur l’App Store.

Frayez-vous un chemin à travers l’armée de Dracula dans le retour de cette série de fantasy gothique bien-aimée. Incarnez Alucard ou d’autres personnages légendaires tout en affrontant la horde démoniaque. “Castlevania: Grimoire of Souls” est un jeu d’action à part entière à défilement horizontal. Découvrez un jeu avec des quantités épiques de contenu comprenant 60 niveaux, une grande variété d’équipements, des missions quotidiennes et hebdomadaires, et plus encore ! Situé dans un monde après que Dracula a été scellé, les pages d’une nouvelle histoire réunissant des héros du passé ont commencé à tourner

Si le nom du nouveau jeu de Castlevania vous semble familier, c’est parce que « Grimoire of Souls » est sorti exclusivement au Canada en septembre 2019. Cependant, Konami a arrêté le jeu des mois plus tard pour des raisons inconnues. Désormais, tout le monde avec un abonnement Apple Arcade pourra bientôt jouer au jeu sur iPhone, iPad, Mac et même Apple TV.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre que “Grimoire of Souls” soit disponible sur Apple Arcade, le jeu PS1 “Castlevania: Symphony of the Night” pour iPhone et iPad peut être acheté pour 2,99 $. Bien qu’Apple ne dise pas quand le nouveau titre sortira sur Apple Arcade, les utilisateurs peuvent déjà définir un rappel pour être averti de la date de sortie officielle.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :