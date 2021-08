Castlevania : Grimoire Of Souls revient sur Apple Arcade

in

Konami a annoncé que le jeu à défilement horizontal, Castlevania: Grimoire of Souls, arrive sur iOS et Mac via Apple Arcade. Le jeu a été annoncé en 2018, puis sorti au Canada en 2019, pour être retiré de la liste l’année dernière. Maintenant, il fait son retour.

Castlevania: Grimoire of Souls propose une gamme jouable de personnages classiques de la série, tels que Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa et Maria. Il a également des dessins de personnages d’Ayami Kojima et de la musique de Michiru Yamane.

Le jeu propose une histoire originale dans l’univers de Castlevania, se déroulant dans un monde où Dracula a été scellé. Genya Arikado, le personnage civil d’Alucard, reçoit une lettre lui parlant d’un objet appelé le Grimoire des âmes, qui l’oblige à retourner au château de son père Dracula.

Les joueurs devront combattre l’armée de Dracula à travers 60 niveaux remplis d’une variété d’équipements tels que des armes tranchantes, fouettées et explosives, ainsi que des missions quotidiennes et hebdomadaires.

Avant que le service du jeu ne soit interrompu en septembre 2020, il disposait également de modes coopératif et multijoueur PvP. L’histoire à un joueur comportait des éléments RPG comme un système EXP, ainsi que de la monnaie et des microtransactions dans le jeu.

Il n’y a pas de nouvelle date de sortie confirmée pour Castlevania: Grimoire of Souls, mais le site officiel dit qu’il “arrive bientôt”.

