Castlevania réimagine et le remake de Metal Gear 3 en préparation chez Konami – rapport

Konami prévoit de publier de nouvelles entrées et des remakes pour certaines de ses plus grandes franchises, dont Castlevania et Metal Gear Solid, selon un nouveau rapport.

Selon des sources d’édition parlant anonymement avec VGC, Konami s’efforce de ramener les franchises après quelques années passées en veilleuse.

Le premier qui sort de la porte serait un jeu Castlevania. Actuellement en développement en interne chez Konami, il s’agit d’une réimagination de la série et bénéficiera du soutien de studios externes locaux.

La dernière nouvelle entrée de la série Castlevania était Lord of Shadows 2 de 2014, avec Gabriel Belmont, maintenant connu sous le nom de Dracula.

La rumeur dit qu’à un moment donné, un remake de Metal Gear Solid était en préparation chez Virtuos, mais cela ne semble pas être le cas car le studio travaille à la place sur un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Le projet serait en début de développement.

Virtuos est connu pour ses ports Switch de Dark Souls Remastered et The Outer Worlds, entre autres. Il a également pris en charge des jeux tels que Star Wars Jedi : Fallen Order, Battlefield 1 et Horizon Zero Dawn.

Selon le rapport, des remasters des jeux Metal Gear Solid originaux pour consoles modernes sont également en préparation.

Comme indiqué précédemment, plusieurs jeux Silent Hill sont encore en développement avec des studios externes. Des rumeurs du début de l’année dernière affirmaient qu’il y avait deux prochains jeux Silent Hill en préparation. L’un allait être un redémarrage de la franchise d’horreur, tandis qu’un autre titre allait être plus dans la veine des Silent Hills annulés.

La dernière entrée principale de la série à sortir était Silent Hill: Downpour en 2012.

Le rapport poursuit en indiquant que Konami prévoit de révéler ses plans lors de divers salons l’année prochaine.