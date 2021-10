Castro continuera à diriger le club car les aspirations de Del Nido ne prospèrent pas

26/10/2021 à 23:55 CEST

Le président de Séville, José Castro et son conseil d’administration restent maîtres de leurs fonctions car les aspirations de José María del Nido Benavente à reprendre le gouvernement du club lors de son assemblée générale des actionnaires n’ont pas prospéré, dans laquelle l’ancien président a dénoncé avoir été empêché d’exercer son droit de vote.

Dans une assemblée parfois tendue, et dès le début il a demandé s’il allait être autorisé à voter librement selon ses critères, Del Nido a réitéré que « son droit de vote a été restreint », ce à quoi Castro a répondu à maintes reprises qu’il pouvait l’exercer et que personne ne l’a empêché, devant ce que l’ex-président a claqué de son siège : « mentir ».

Castro, soutenu par 5,3% des actions de la plateforme des petits actionnaires, a indiqué avant chaque vote que lui et le fils aîné de Del Nido, son premier vice-président, « alignaient » le sens de leur vote sur chaque point selon le Pacte de stabilité. signé en 2019 par les grands actionnaires et dont son père a été banalisé.

Celui-ci prévoit des sanctions en cas de non-respect, ce qui explique l’abstention en tous points -sauf le dernier, de manière plus formelle- de Del Nido, président de Séville de 2002 jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en 2013 en raison de sa condamnation. dans le « cas des procès-verbaux » – concernant le conseil municipal de Marbella.

Sur proposition du fonds d’investissement américain 777 Partners, qui a racheté environ 10% des actions et est désormais un allié de Del Nido Benavente, le conseil d’administration a rejeté la révocation de l’ensemble du conseil d’administration avec 77,1% des voix contre, 0,51 pour, 1,70 blanc et 20,8 abstention.

En pleine polémique sur les accusations de l’ancien président, qui représentait les parts du fonds américain, d’avoir été empêché de voter librement, Castro et son conseil ont reçu 54,04% de soutien pour le rapport de gestion et les comptes 2020. 21, avec 0,44 voix négative, 0,54 blanc et 45% d’abstention -correspondant aux titres du groupe Del Nido Benavente-.

Les pourcentages dans le point on board management étaient de 52,2% pour, 1% contre, 0,21 blanc et 46,7% abstention.

Les actionnaires ont approuvé les comptes de la saison dernière avec un chiffre d’affaires qui est passé à 170 millions, bien qu’avec un déficit de 41,3 provenant en grande partie, selon ses dirigeants, des effets de la pandémie, avec des pertes directes de 27 millions dues à cette crise, ce qui a entraîné une réduction des fonds propres presque de moitié : de 98,3 à 56,5 millions.

Par ailleurs, il a présenté un budget pour 2021-22 de 242,74 millions d’euros contre 192,9 du passé, avec des revenus de transferts de 31,2 millions (les passés seuls 17 ont été encaissés), lors d’une réunion avec 192 actionnaires représentant 2 506 et 91 331 titres, représentant 5,8 millions et 88,27 % du capital social.