Castrol Power1 Ultimate fait de Tiger Shroff l’ambassadeur de sa nouvelle campagne

La campagne explore l’idée de « L’homme et la machine »

Castrol Power1 Ultimate a lancé une nouvelle campagne numérique autour de #PerformanceThatSurprises mettant en évidence la formule synthétique de la marque qui offre une santé supérieure du moteur pour les deux-roues. La campagne présente l’acteur Tiger Shroff comme visage de Castrol Power1 Ultimate.

Conceptualisée par Schbang, la campagne explore l’idée de « L’homme et la machine » et présente une confrontation entre Castrol Power1 Ultimate et Tiger Shroff. Dans la confrontation, Tiger et Castrol Power1 Ultimate s’affrontent pour devenir l’interprète ultime.

« Chez Castrol, nous avons toujours fourni des produits de pointe qui offrent une protection et des performances inégalées pour les véhicules. Notre nouvelle campagne #PerformanceThatSurprises illustre de manière créative comment nos consommateurs peuvent débloquer la performance ultime en utilisant Castrol Power1 Ultimate. Pour l’avenir, nous continuerons d’innover dans nos offres et nos communications dans le but d’offrir des performances et une expérience supérieures aux passionnés de vélo », a déclaré Jaya Jamrani, vice-président du marketing, Castrol India, lors du lancement de la nouvelle campagne.

« Chaque passionné de vélo veut obtenir les performances ultimes de son vélo. Cela est particulièrement vrai pour les consommateurs indiens, étant donné leur enthousiasme accru pour de meilleures performances des vélos. Prenant exemple, nous avons conceptualisé un face-à-face entre Castrol Power1 Ultimate et Tiger Shroff, pour offrir un plaisir visuel aux passionnés de vélo qui souhaitent libérer les performances ultimes de leurs véhicules », a ajouté Harshil Karia, fondateur de Schbang.

La campagne Power1 Ultimate de Castrol sera mise en ligne sur les principales plateformes numériques à partir du 22 octobre et sera renforcée par une solide exécution sur le terrain pour tirer parti du vaste réseau de vente au détail de Castrol ; y compris des ateliers automobiles indépendants via des affichages de produits, des visuels clés et des vidéos de démonstration.

