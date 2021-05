Castroneves remporte le quatrième record de l’Indy 500 · .

Hélio Castroneves est entré dans l’histoire à l’Indianapolis Motor Speedway, remportant son quatrième Indianapolis 500 dimanche pour égaler le record du plus grand nombre de victoires dans cette épreuve historique.

L’Indy 500 le plus rapide de l’histoire a été décidé lors d’un sprint essoufflé jusqu’au drapeau au cours des 28 derniers tours. Le vétéran Castroneves, de retour pour cette course uniquement avec Meyer Shank, a été enfermé dans un combat à trois avec les habitués de la série Alex Palou (Ganassi) et Patricio O’Ward (McLaren SP).

Castroneves et Palou ont échangé la tête à plusieurs reprises au cours de leurs derniers relais. Mais avec un peu moins de deux tours à faire, Castroneves s’est échappé de Palou dans le tronçon avant et a pris la tête à l’extérieur du premier virage.

Au début du dernier tour, Castroneves et Palou ont rattrapé un peloton serré de voitures plus lentes. Mais le triple vainqueur n’était jamais susceptible d’être victime du genre d’erreur de virage finale qui a mémorablement réclamé la recrue JR Hildebrand dans cette course il y a 10 ans. Il a gardé son sang-froid et sa ligne pour remporter une victoire historique en moins d’une demi-seconde.

Cela signifiait une chance de plus pour Castroneves de gravir le grillage et de célébrer avec une foule de plus de 135 000 spectateurs, la plus grande foule pour un événement sportif depuis le début de la nouvelle pandémie de coronavirus. Cela signifiait qu’un troupeau de membres d’équipage rivaux se présentait pour féliciter Castroneves d’avoir remporté une victoire record qui lui avait malheureusement échappé ces dernières années, notamment en 2014 et 2017.

Cela signifiait également une victoire décisive pour son équipage chez Meyer Shank Racing, qui a choisi Castroneves comme pilote à temps partiel cette saison après la fin de sa course de 21 ans avec Penske.

Palou, qui avait l’air bien parti pour battre Fernando Alonso en devenant le premier Espagnol à remporter cette course, a été condamné à une deuxième place, après avoir mené 35 tours. Il termine d’une longueur d’avance sur Simon Pagenaud. Le pilote Penske s’est frayé un chemin de la 26e à la troisième place, réalisant l’un des nombreux retours improbables pendant la course. O’Ward a pris la quatrième place pour McLaren SP et le favori local Ed Carpenter, bien qu’il ait calé dans les stands lors de son premier arrêt, a terminé cinquième.

Deux jeunes pilotes à temps partiel se sont frayé un chemin tranquillement et en toute confiance dans le top 10. Santino Ferrucci a pris la sixième place après être parti 23e et Sage Karam a terminé septième après s’être aligné sur la dernière ligne. Rinus VeeKay était l’un des premiers prétendants à la victoire, mais a glissé à la huitième place, devant le double vainqueur de l’Indy 500 Juan Pablo Montoya en neuvième et le vainqueur 2013 Tony Kanaan en 10e.

Le favori d’avant-course et vainqueur de la pole, Scott Dixon, a fait un tour au début, peu de temps après que Stefan Wilson ait tourné et chuté dans la voie des stands au 32e tour pour faire ressortir la première intervention de Safety Car. La voiture de Dixon a manqué de carburant sur le chemin des stands et n’a pas redémarré.

Le pilote Ganassi a pu retrouver le chemin du premier tour, mais le vainqueur de l’Indy 2008 est tombé lors de son dernier relais et a terminé 17e. Le même malheur est arrivé à Alexander Rossi, mais contrairement à Dixon, Rossi n’a pas pu retrouver son chemin vers le tour de tête, et le vainqueur de l’Indy 2016 a terminé à une modeste 29e place.

La deuxième période d’avertissement de la course est survenue lorsque la roue arrière gauche de Graham Rahal s’est détachée après son troisième arrêt au stand, ce qui a fait s’écraser Rahal dans la barrière du virage deux. Le nez de la voiture de Conor Daly a heurté le pneu égaré, mais étonnamment, il a terminé 13e, ayant mené 40 tours, le plus grand nombre de pilotes.

À une vitesse moyenne de 306.886 kilomètres par heure (190.690 miles par heure), cette course bat le record de l’Indy 500 le plus rapide de l’histoire, précédemment établi par Kanaan en 2013. À 46 ans, Castroneves est le quatrième plus vieux Indy 500. vainqueur de l’histoire, et sa quatrième victoire à Indianapolis 500 signifie qu’il partage le record du plus grand nombre de victoires dans la course avec AJ Foyt, Al Unser et Rick Mears.

Alors qu’il escaladait la clôture de la victoire et dansait le long de la piste pour célébrer avec les fans, il était difficile d’imaginer qu’il ne reviendrait pas pour poursuivre un cinquième record.

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEnginePositionCarDriverTeamEngine16Helio CastronevesMeyer ShankHonda210Alex PalouGanassiHonda322Simon PagenaudPenskeChevrolet45Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet520Ed CarpenterCarpenterChevrolet645Santino FerrucciRLLHonda724Sage KaramDreyer & ReinboldChevrolet821Rinus VeeKayCarpenterChevrolet986Juan Pablo MontoyaMcLaren SPChevrolet1048Tony KanaanGanassiHonda118Marcus EricssonGanassiHonda122Josef NewgardenPenskeChevrolet1347Conor DalyCarpenterChevrolet1430Takuma SatoRLLHonda151JR HildebrandFoytChevrolet1626Colton HertaAndrettiHonda179Scott DixonGanassiHonda1860Jack HarveyMeyer ShankHonda1998Marco AndrettiAndretti-Herta HaupertHonda203Scott McLaughlinPenskeChevrolet2129James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda2228Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda234Dalton KellettFoytChevrolet2459Max ChiltonCarlinChevrolet2551Pietro FittipaldiCoyne / RWRHonda2614Sebastien BourdaisFoytChevrolet277Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet2818Ed JonesCoyne / VasserHonda2927Alexander RossiAndrettiHon da3012Will PowerPenskeChevrolet3116Simona de SilvestroParettaChevrolet3215Graham RahalRLLHonda3325Stefan WilsonAndrettiHonda16Helio CastronevesMeyer ShankHonda210Alex PalouGanassiHonda322Simon PagenaudPenskeChevrolet45Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet520Ed CarpenterCarpenterChevrolet645Santino FerrucciRLLHonda724Sage KaramDreyer & ReinboldChevrolet821Rinus VeeKayCarpenterChevrolet986Juan Pablo MontoyaMcLaren SPChevrolet1048Tony KanaanGanassiHonda118Marcus EricssonGanassiHonda122Josef NewgardenPenskeChevrolet1347Conor DalyCarpenterChevrolet1430Takuma SatoRLLHonda151JR HildebrandFoytChevrolet1626Colton HertaAndrettiHonda179Scott DixonGanassiHonda1860Jack HarveyMeyer ShankHonda1998Marco AndrettiAndretti-Herta HaupertHonda203Scott McLaughlinPenskeChevrolet2129James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda2228Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda234Dalton KellettFoytChevrolet2459Max ChiltonCarlinChevrolet2551Pietro FittipaldiCoyne / RWRHonda2614Sebastien BourdaisFoytChevrolet277Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet2818Ed JonesCoyne/VasserHonda2927Alexander RossiAndrettiHonda3012Will PowerPenskeChevrolet3116Simona de SilvestroParettaChevrolet3215Graham RahalRLLHonda3325Stefan WilsonAndrettiHonda

