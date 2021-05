Castroneves révèle comment il a utilisé le trafic pour battre Palou plus vite · .

Helio Castroneves a expliqué comment il a profité d’une vague de ralentissement du trafic dans les derniers tours de l’Indianapolis 500 pour battre Álex Palou à la victoire.

Le joueur de 46 ans a déclaré qu’il devait utiliser les arrières pour garder une longueur d’avance sur Palou, qui était plus rapide que lui par temps clair.

« Je connaissais le potentiel de ma voiture. Je savais exactement ce que j’avais à faire », a déclaré Castroneves lors de la conférence de presse d’après-course dimanche soir. “Quand j’ai vu la circulation venir devant moi, devant Palou, j’ai dit:” Je dois bien faire les choses parce que c’est ce qui va m’aider. “

Il était clair d’après les essais que les dépassements étaient beaucoup plus difficiles lorsque plusieurs voitures roulaient nez à nez, a déclaré Castroneves.

Palou a chassé Castroneves chez lui après 500 milles de course. « Dans les essais, vous avez cinq voitures, six voitures, tout le monde est aligné, personne ne se croise », a-t-il expliqué. «Avec 25 tours dans les pneus, je ne pense pas qu’il puisse me dépasser non plus. C’est ce que je pensais. S’est avéré être la bonne pensée.

Castroneves a admis qu’il ne pouvait pas tourner aussi vite que Palou le pouvait dans l’air clair.

« Il était très bon. Il était très rapide », a déclaré le pilote Meyer Shank. « Les gars de Ganassi ont fait un excellent travail.

«Ils étaient très, très forts tout seuls. Ils ont vraiment pu faire des tours incroyables. Je pense que c’était presque 221 [miles per hour]. J’ai essayé moi-même, et je n’ai pas pu le faire. J’ai décidé d’attendre la bonne opportunité.

Après que Palou ait perdu du temps au tour de Felix Rosenqvist, Castroneves a réalisé ce qui s’est avéré être la manœuvre victorieuse, alignant le pilote Ganassi alors qu’il entamait l’avant-dernier tour. Il a balayé l’extérieur dans le premier virage alors que la paire se fermait sur un autre groupe de retardataires.

“Mes virages forts étaient à la fois deux et quatre, je le savais”, a déclaré Castroneves. « C’est juste une question d’attendre la bonne opportunité.

“Quand j’ai vu le trafic – c’était beaucoup en fait – je me suis dit:” C’est ça, je ne vais pas attendre parce que j’ai besoin de ce trafic pour me tirer afin que je puisse obtenir la même vitesse. ” Quand j’ai fait le pas, j’ai dit : « C’est tout. »

Castroneves a décrit les moments de tension alors qu’il terminait le dernier tour avec Palou à sa poursuite, la paire se rapprochant des voitures devant. «Quand j’ai vu Hunter-Reay devant moi, [I thought] ‘Est-ce qu’il va bloquer? Qu’est-ce qu’il va faire? Je ne sais pas.’ J’ai essayé de m’assurer que Palou ne me bombarderait pas. C’était parfait.”

Après s’être qualifié huitième pour sa première course avec Meyer Shank, Castroneves a déclaré qu’il savait qu’il avait une voiture rapide pour la course. “J’ai senti que ma voiture était très bonne car après les qualifications, après ces essais”, a-t-il déclaré. Il a déclaré au copropriétaire de Meyer Shank Racing, Michael Shank, « n’y touchez pas, la voiture est vraiment bonne. »

« La voiture était si bonne que je devais juste m’assurer d’y rester à la fin », a expliqué Castroneves. « Une fois les cycles des stands entrés, j’étais deuxième avec Palou. Pato [O’Ward] est venu jouer un peu. J’étais comme “continue à faire ce que je fais, à comprendre ce que je dois faire”.

« J’avais un peu de vibrations vers la fin, mais cela ne m’a pas dérangé. J’ai juste continué, fabriquer les bons outils pour changer un peu la voiture. Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis dit : ‘Pouvez-vous le croire ? Je n’y crois pas.

Sa quatrième victoire record à l’Indianapolis 500 est survenue 12 ans après sa troisième. L’homme de 46 ans a déclaré qu’il avait beaucoup appris des quasi-accidents survenus dans les courses intermédiaires, y compris une paire de finalistes angoissantes en 2014 et 2017.

«J’ai perdu trop de courses à la deuxième place ici», a-t-il déclaré. «J’étais comme, ‘ce ne sera pas le jour.’»

