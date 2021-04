Casualty taquine le retour d’Iain Dean dans la bande-annonce du premier regard ⋆ .

Il est de retour! (Photos: BBC)

En décembre, une vidéo festive a été téléchargée sur la page du site Web de Casualty et a confirmé sournoisement le retour de l’un de ses personnages les plus aimés – le paramédic Iain Dean (Michael Stevenson).

Et cette semaine, il revient enfin.

Une bande-annonce a été publiée après l’épisode de Casualty de la semaine dernière, donnant un premier aperçu de l’arrivée de Iain et il semble qu’il se retrouve immédiatement coincé dans le drame pour essayer de sauver Jan (Di Botcher) de son calvaire de trafic de drogue.

Après que le fils de Jan, Ross (Chris Gordon), soit arrivé à l’urgence, il a expliqué à sa mère que ses compagnons de cellule savaient qu’elle travaillait comme paramédic et voulait que des médicaments soient introduits en contrebande dans leurs cellules.

Ne voulant pas laisser tomber son fils par crainte pour sa sécurité, Jan a accepté l’idée et a depuis volé de la drogue à l’hôpital et travaille avec Ross pour les acheminer vers la prison.

La bande-annonce de 20 secondes qui a été publiée samedi dernier (3 avril) s’ouvre avec Jan et sa femme Ffion (Stirling Gallacher) attaquées par des hommes à moto.

Cependant, arrêtez la bande-annonce au bon moment et vous découvrirez que les hommes sur les motos lancent à Jan un paquet prêt pour sa prochaine livraison.

Après une autre menace de Ross par téléphone, nous entendons Jan dire: « Je n’ai pas le choix » alors qu’elle entre à nouveau dans la prison.

Tout comme un Jan désespéré attrape la drogue, qui entre?

Iain Dean.

Vêtu de son uniforme de HEM, le sourire d’Iain de revoir son collègue semble que cela pourrait devenir un choc car il semble que Iain est entré au moment exact où Jan allait cacher la drogue.

Si Jan parle à Iain du désordre dans lequel elle se trouve, va-t-il vraiment dénoncer quelqu’un qui a tant fait pour lui?

Ou vais-je décider d’aider Jan?

