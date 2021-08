CAT 2021 : date de l’examen annoncée ; inscription à partir du 4 août – voici comment postuler

in

Les instituts indiens de gestion (IIM) organiseront le test d’admission commun sur ordinateur 2021 (CAT 2021) le 28 novembre 2021. L’examen se déroulera en trois sessions et l’institut organisateur du CAT cette année sera l’IIM Ahmedabad. Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne sur iimcat.ac.in.

Inscription au CAT 2021

L’inscription au CAT 2021 commencera à partir du 4 août et la date limite pour soumettre les candidatures serait le 15 septembre. Les frais d’inscription pour la catégorie générale seraient de Rs 2200 tandis que pour les candidats des catégories SC, ST et PwD, ils seraient de Rs 1100. Candidats inscrits pourront télécharger leurs cartes d’admission à partir du 27 octobre jusqu’au 28 novembre. Le CAT se déroulera cette année dans des centres d’examen répartis dans environ 158 villes. Les candidats auront également la possibilité de sélectionner six villes tests selon leur préférence.

CAT 2021 : Éligibilité

Le candidat qui postule au CAT doit être titulaire d’un baccalauréat (dans n’importe quel domaine), avec au moins 50 pour cent de notes ou une CGPA équivalente (45 pour cent dans le cas des candidats appartenant à la caste répertoriée (SC), à la tribu répertoriée (ST) et aux personnes personnes handicapées (PWD)).

Score CAT 2021 : Validité

Les tableaux de bord des candidats peuvent être vérifiés sur le site officiel du CAT ou ils peuvent également être informés des résultats individuellement par SMS. Les résultats du CAT 2021 devraient être annoncés d’ici la deuxième semaine de janvier 2022. Le score du CAT 2021 ne sera valable que jusqu’au 31 décembre 2022.

