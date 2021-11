CAT 2021 : Trucs, astuces et plan de révision de la semaine dernière pour booster la préparation

Il est recommandé aux candidats de ne pas choisir de nouveaux sujets pour le moment afin d’éviter toute confusion. (Image représentative/IE)

Examen CAT 2021 : Plus de deux aspirants lakh se présenteront à l’examen CAT 2021, qui sera dirigé par IIM Ahmedabad dimanche. L’examen, organisé en mode test sur ordinateur (CBT), sera divisé en trois sections : interprétation des données et raisonnement logique, capacité verbale et compréhension de la lecture, et aptitude quantitative.

La durée de l’examen a été réduite à deux heures cette année. Par conséquent, on s’attend à ce qu’il y ait moins de questions dans chaque section.

Pour les candidats qui se présentent à l’examen, il s’agit de la dernière semaine de préparation. Les candidats doivent avoir des stratégies et une approche distinctes pour chaque section individuelle pour réussir CAT 2021.

Une méthode de préparation incontournable consiste à résoudre les questions des examens CAT précédents. Les candidats devront décider à l’avance par quelle section de capacité verbale et de compréhension de lecture ils veulent commencer. Au cours de la dernière semaine avant l’examen, les candidats doivent essayer de résoudre plus de compréhensions tout en révisant les notes de vocabulaire. La lecture de journaux et de magazines en anglais vous aidera également.

Pour se préparer à la section d’interprétation des données, les aspirants doivent se concentrer sur l’exactitude plutôt que sur le nombre de questions. Résoudre autant de tests simulés que possible pour l’examen CAT 2021 fournira une bonne base. Les candidats doivent consacrer un maximum de temps à cette section au cours de la dernière semaine pour répondre à plus de questions avec une meilleure précision.

Résoudre des sudokus, des énigmes et des mots croisés dans les journaux peut aider à prendre une longueur d’avance dans la section de raisonnement logique.

La stratégie de division du temps est également importante pour la section d’aptitude quantitative. Réviser toutes les formules importantes, revisiter les méthodes de raccourci peut aider pendant cette période. S’il existe plusieurs méthodes, l’utilisation de l’option la plus rapide serait la bonne approche. Il est également important de réviser les tableaux mathématiques de base, les racines carrées et cubiques pour des calculs plus rapides.

Les aspirants peuvent également passer trois à cinq tests simulés au cours de la semaine et analyser les performances pour une meilleure compréhension du temps passé sur chaque question et section.

Il est recommandé aux candidats de ne pas choisir de nouveaux sujets pour le moment afin d’éviter toute confusion.

