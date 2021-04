Cat Deeley fera son retour à la télévision en tant que remplaçant de Lorraine Kelly ⋆ .

Cat Deeley sera sur nos écrans pendant une semaine entière (Photo: Rex)

Cat Deeley fait son retour au Royaume-Uni en prenant la relève de Lorraine Kelly dans son émission pendant les vacances de Pâques.

La star, qui a eu un énorme succès en tant qu’animatrice de So You Think You Can Dance? aux États-Unis, revient de notre côté de l’étang pour la première fois en 14 ans pour un spot unique.

Suite à ses retrouvailles avec ses copains SMTV Ant et Dec le samedi soir à emporter plus tôt ce mois-ci, nous avons hâte.

Confirmant la nouvelle, Cat a déclaré au Mirror: « Lorraine m’a gentiment confié son émission pendant qu’elle fait une pause à Pâques.

« Je suis tellement heureux d’être de retour à ITV pour la semaine à venir et j’ai hâte de rencontrer des personnes que je voulais interviewer depuis un certain temps et d’accueillir également de vieux amis en ondes. »

« La semaine prochaine, le charmant Cat Deeley prendra la tête de Lorraine, offrant aux téléspectateurs chez eux le plaisir de Pâques bien nécessaire », a déclaré Victoria Kennedy, rédactrice en chef de Lorraine.

Lorraine fera une pause à Pâques (Photo: Rex)

«En tant que grand fan de SMTV, je suis plus qu’un peu ravi. Et bien sûr, nous avons hâte d’accueillir Ranvir [Singh] de retour aussi.

«Nous avons une grande liste d’invités de Pâques qui se joignent à nous.

Aux côtés de Ant et Dec, Cat a récemment célébré son passage sur le favori des années 90 SM: TV Live, avec une émission spéciale de retrouvailles à la fin de l’année dernière.

Cat est récemment revenu au Royaume-Uni pour des retrouvailles avec Ant et Dec (Photo: ITV)



L’équipe était la favorite des fans des années 90 partout (Photo: Rex)

Lorsque le verrouillage du coronavirus a mis un terme aux projets d’un épisode unique complet, le trio a plutôt organisé une rétrospective célébrant certains de leurs moments les plus mémorables.

Dans Saturday Night Takeaway, le gang a relancé la parodie de Friends Chums pour une occasion unique, avec Cat et Dec découvrant qu’en raison d’une bite de Ant, ils n’étaient pas mariés depuis 20 ans.

Dans un sketch comique hilarant, leurs amis célèbres tels que Steps, Sting, Simon Pegg, Emily Atack et Eamonn Holmes et Ruth Langsford ont fait une apparition en tant que leurs amis et leur famille.

Plus: Lorraine Kelly



Après avoir quitté SM: TV Live, Cat a trouvé sa pause majeure aux États-Unis sur So You Think You Can Dance en 2006 et a animé 240 épisodes de l’émission jusqu’en 2018.

Elle s’est ensuite essayée au jeu d’acteur dans la série Hulu Deadbeat, jouant Camomile pendant 16 épisodes.

Lorraine est diffusée en semaine à 9h sur ITV.

