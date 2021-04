Originaire des rues littérales de New York, CATTERA est un félin à quatre pièces devant un chat de rue réformé Roope-Shakir, bébé de fourrure de Dossiers intrépides chef de produit Anna Mrzyglocki.

Aujourd’hui, CATTERA a sorti son premier single, « La faim de la bête », passant par Camp de bande. Écoutez ci-dessous.

« Je savais Roope-Shakir avait le pouvoir des étoiles dès le moment où il est entré dans mon appartement, » Mrzyglocki dit. « J’ai entendu ses miaulements remplis d’émotions et je savais qu’il avait besoin d’être le chanteur d’un groupe de metal. Cela a déclenché une passion pour A&R que je ne savais pas que j’avais. Les gens peuvent penser CATTERA est juste une autre « usine industrielle », mais il y a de vrais talents ici. «

« Je suis ravi de sortir mon premier morceau avec CATTERA, car je suis un grand fan des groupes de metal OG Animal Kingdom comme HATEBEAK et CANINUS, » Roope-Shakir ronronne. « J’espère pouvoir être une source d’inspiration pour tous les chats des rues qui ont quelque chose à dire. »

CATTERA a également partagé un clip studio des coulisses, offrant un aperçu de son processus de création.

Suivre CATTERA sur Instagram ici.

100% des ventes de la piste et des dons supplémentaires en bénéficieront directement Whiskers-A-GoGo, le groupe de sauvetage des chats à but non lucratif de Brooklyn, géré par des bénévoles et qui a Roope-Shakir dans la rue et dans sa demeure éternelle.