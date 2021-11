Cat Power entreprend une tournée complète du groupe en 2022. Les dates l’emmènent à travers l’Amérique du Nord pour soutenir son nouvel album de reprises, Covers, qui sortira le 14 janvier via Domino. Après sa reprise de Frank Ocean, elle a partagé aujourd’hui son interprétation de la chanson « Pa Pa Power » de Ryan Gosling et du groupe Dead Man’s Bones de Zach Shields. Écoutez-le ci-dessous.

« J’ai commencé à jouer ce solo en 2012 (à l’origine plus dissonant et transe), lorsque les manifestations d’Occupy Wall Street se déroulaient », a déclaré Cat Power dans un communiqué. « Occupy était en train de faire un bunker et de dire:« Cette merde est foutue. » Et aider les citoyens à faire entendre leur voix dans leur gouvernement local. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais les médias américains ont tué le mouvement. J’avais l’impression que cette chanson était relative à ça. Les médias américains ont toujours pénalisé toute forme de progressisme social et sont toujours les premiers à exprimer une rhétorique conservatrice contre quelque chose qui est bénéfique pour la nation. Je commencerais avec cette chanson lors de la tournée 2013 en Chine. « Brûlez les rues, brûlez les voitures. »

L’album contient des reprises de chansons d’Iggy Pop, de Bob Seger, des remplacements, de Nick Cave, de Billie Holiday, et plus encore.

Puissance du chat :

01-16 Albany, NY – Empire Live

01-18 Boston, MA – Paradise Rock Club

01-19 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

01-20 Philadelphie, PA – Théâtre des Arts Vivants

01-22 Washington, DC – 9h30 Club

01-24 Atlanta, Géorgie – Est

01-25 Nashville, TN – Brooklyn Bowl

01-27 Houston, Texas – House of Blues

01-28 Dallas, Texas – Théâtre Granada

01-29 Austin, Texas – Emo’s

01-31 Tulsa, OK – Salle de bal de Caïn

02-02 Denver, CO – Théâtre Ogden

02-04 Boise, ID – Usine de tricot

02-05 Eugene, OR – Théâtre McDonald

02-06 Portland, OR – Salle de la Révolution

02-07 Seattle, WA – La Showbox

02-09 Sacramento, CA – As de pique

02-10 San Francisco, Californie – Théâtre Castro

02-11 Los Angeles, CA – Le Théâtre Orpheum

04-19 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

04-21 Détroit, MI – St. Andrews

04-22 Milwaukee, WI – Salle de bal Turner Hall

04-23 Minneapolis, MN – Théâtre universitaire

04-25 St. Louis, MO – Drapeau rouge

04-26 Indianapolis, IN – Le Vogue

04-27 Cleveland, OH – House of Blues

04-29 Pittsburgh, PA – Théâtre Mr. Smalls

04-30 Jersey City, NJ – White Eagle Hall

05-01 Port Chester, NY – Le Théâtre Capitol

05-03 New Haven, CT – Place des crapauds

05-05 Charlottesville, Virginie – Théâtre Jefferson

05-06 Charlotte, NC – Théâtre de quartier