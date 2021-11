Catalan Freshly Cosmetics lève 18 millions pour son expansion internationale

10/11/2021 à 09:19 CET

Place de l’Analía

Le cabinet de cosmétiques naturels Fraîchement Cosmétiques a reçu 18 millions d’euros d’investissement du fonds londonien Blossom Capital, selon des sources de la société ont indiqué à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica.

Fondée en 2016 par trois jeunes ingénieurs chimistes de Reus (Tarragone), Freshly Cosmetics s’est développée avec ses propres ressources, un petit financement participatif et des lignes de financement bancaires classiques.

Depuis sa création, le chiffre d’affaires a augmenté d’année en année : il est passé de 1,3 million en 2017 à 30 millions en 2020. Avec le produit et la récurrence des acheteurs, ces données puissantes ont retenu l’attention de investisseurs en capital-risque. Mais les fondateurs – Miquel Antolín, Mireia Trepat et Joan Miralles – avaient préféré rester indépendants jusqu’à présent. Les résultats positifs constants de l’entreprise l’ont permis.

« Au début, nous avons été contactés par des investisseurs espagnols, mais nous les avons écartés car leurs valeurs ne nous correspondaient pas« , explique Antolín, le PDG, à ce journal. » Ils prévoyaient de vendre l’entreprise dans cinq ans et des choses comme ça. Et nous ne voulions en aucun cas. »

Cette année, Freshly Cosmetics prévoit dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il y a déjà 245 employés, dont la plupart travaillent à Reus.

« Nous dépendons Vendredi noir et Noël. Ce sont les mois les plus importants, quand nous réalisons 30% du chiffre d’affaires », poursuit le fondateur. « La manière dont il nous est donné dépendra de si nous clôturons avec des profits ou des pertes.

Freshly est spécialiste des produits visage, corps et cheveux aux ingrédients naturels, végétalien et non testé sur les animaux. Les cosmétiques naturels sont une tendance à la hausse. L’actrice américaine Jessica Alba a fondé sa propre entreprise, Honest Co, qui est devenue publique en mai dernier.

Avec les 18 millions de Blossom en compte, Freshly Cosmetics se prépare à la expansion internationale.

« Nous avons clôturé 2020 avec 95% des revenus provenant d’Espagne. Nous voulions rompre avec cette dépendance et nous ouvrir à d’autres marchés. Là, les coûts montent en flèche : Ce n’est pas la même chose de vendre uniquement en Espagne que dans le reste du monde » Antolín continue. » Nous avons vu que nous n’avions pas les connaissances et que pendant deux ans notre équilibre pouvait être déstabilisé. C’était le bon moment pour songer à entrer dans un fonds. Et puisque Blossom était venu nous chercher, nous avons parlé, nous avons vu ce qu’ils pouvaient offrir et nous nous sommes assurés que notre vision pour les prochaines années était compromise. »

Un ‘casting’ à louer à Londres

Antolín, Trepat et Miralles ont créé l’entreprise peu de temps après avoir quitté l’Université. Ils ont fait leurs stages dans des multinationales mais ne se voyaient pas y travailler.

La mère d’Antolin, qui était à l’époque une femme au foyer et travaille maintenant pour l’entreprise, fabriquait des pains de savon naturels. Les jeunes l’ont vu et ont été inspirés pour faire quelque chose de similaire. Soulevé 80 000 euros —De deux prix de l’entrepreneuriat, un prêt bancaire et un financement participatif— et ils ont été lancés sur le marché.

Freshly Cosmetics vend sur Internet, mais l’année dernière, il a donné sauter dans le monde physique et il a ouvert son premier magasin sur la Calle Fuencarral à Madrid. Depuis, il en a ouvert deux autres à Barcelone et Valence. Et il allouera une partie de l’investissement pour ouvrir dans la célèbre Carnaby Street à Londres.

Magasin Freshly Cosmetics à Valence. | COSMÉTIQUE FRAIS

« Avec COVID, certains magasins sont restés vides dans cette rue, qui est toujours pleine. Nous en avons détecté un. Nous avons été attentifs car nous voulions essayer d’ouvrir un magasin international », explique Antolín. « À Barcelone et à Valence, la plupart des factures proviennent de clients fidèles, nous sommes donc intéressés à voir comment fonctionne une ville où pratiquement personne ne nous connaît. Il s’agira de construire une marque à l’envers : du physique au numérique. En Espagne, les magasins se portent très bien. »

Malgré la pandémie, louer à Carnaby ce n’est pas facile du tout. Pas tant à cause du prix – « similaire à Madrid et Barcelone », dit le PDG – mais parce qu’ils filtrent pour entrer.

« Même si c’est une rue, tous les magasins sont gérés par la même entreprise. C’est comme s’il s’agissait d’un centre commercial. Cela leur met la pression d’avoir des postes vacants et ils veulent très bien contrôler qui ouvre. Ils veulent juste marques haut de gamme, comme Pepe Jeans ou Benefit, et les marques vivantes, les laissent prendre des risques « , poursuit-il. » Nous avons passé cinq mois à négocier jusqu’à ce qu’ils nous sélectionnent. Nous ouvrons dans dix jours. »

L’équipe devait envoyer des documents avec l’évolution de l’entreprise et sa proposition visuelle. Ils ont embauché sept personnes (toutes de langue maternelle anglaise) et peindront la devanture du magasin en jaune. « C’est comme un spectacle », dit Antolín. Ils ont un contrat pour les cinq prochaines années.

En plus du magasin de Londres, la société utilisera les fonds sur le reste des marchés européens (en Italie, France et Portugal, principalement) et en Chine, où ils sont entrés en juin via la marketplace TMall.

La crise d’approvisionnement Cela les affecte sous deux aspects : les retards dans la livraison des matières premières et des distributeurs, la seule chose qu’ils apportent de Chine. « Le reste des conteneurs est de fabrication espagnole. Les distributeurs ne le sont pas, bien que cela change et que nous puissions peut-être commencer à les fabriquer ici. C’est la seule chose qui nous pose problème. »

Enfin, Antolín souligne qu’« une partie très importante » de l’argent ira au Recherche et développement. « Non seulement dans les formulations, mais aussi dans les emballages. Nous avons lancé des savons solides et développé deux brevets pour ces produits. Nous voyons une belle opportunité dans toute la transition durable qu’il y aura dans la cosmétique. Nous sommes maintenant huit dans l’équipe, entre biotechnologistes, biochimistes et ingénieurs chimistes Et nous voulons doubler cette équipe pour le premier semestre de l’année prochaine. »