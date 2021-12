Catalan sur Netflix : ERC passe un accord avec le Gouvernement sur le catalan sur Netflix et permet l’approbation des Budgets

15/12/2021

Pilar Santos

ERC et le gouvernement se sont déjà mis d’accord sur la manière de forcer le plateformes audiovisuelles étrangères comment proposer dans votre catalogue de films et séries un minimum de productions dans le langues co-officielles. Enfin, les Républicains ont trouvé une formule qui inclut un fonds pour subventionner la réalisation de ces œuvres et ont oublié leur obligation d’imposer un quota, puisque la directive européenne interdit l’application des législations nationales aux plateformes internationales.

Des sources du groupe républicain au Congrès ont brièvement rapporté dans un communiqué qu’elles étaient parvenues à « garantir » la protection du catalan dans la nouvelle loi sur l’audiovisuel et qu’en retour, cela permettrait de traiter les budgets généraux de l’État.

Forcer Pedro Sánchez à introduire des changements dans la norme et la force Netflix ou HBO Pour inclure un minimum de films et de séries en catalan, galicien ou basque, ERC avait enregistré 16 amendements partiels aux comptes au Sénat, où le traitement des budgets se poursuit après approbation par le Congrès. À la suite de l’accord, les républicains ils retireront ces amendements et le Gouvernement assure que la loi économique ira de l’avant sans aucune modification de dernière minute et sans qu’il soit nécessaire de les remettre au vote au Congrès.

Les contacts de ces derniers jours entre Gabriel Rufián, le porte-parole de l’ERC à la chambre basse, et le ministre de la Présidence, Félix Bolanos, ont permis de parvenir à cet accord dans la loi audiovisuelle, qui dépend du ministère de l’Économie, de Nadia Calviño. Par ailleurs, les républicains ont également négocié des améliorations des conditions de travail des Mossos pour pouvoir avancer leur retraite et la rendre égale au reste des forces et organes de sécurité de l’État.