Catalogne, première autonomie à percevoir une taxe sur le CO2 des voitures

01/04/2021 à 00h05 CEST

Après un long processus et plusieurs reports dans son démarrage, enfin cette année, la nouvelle taxe sur les véhicules commencera à être facturée en Catalogne moteurs qui génèrent des émissions de dioxyde de carbone. C’est la première taxe de ce type à être créée en Espagne et elle prévoit de collecter environ 80 millions d’euros par an à partir de septembre prochain.

Au total, les 2,1 millions de propriétaires sur un total de 4,1 millions de véhicules (voitures, camionnettes et motos) devront commencer à payer cette taxe à partir de septembre prochain, une fois que la liste définitive des véhicules concernés aura été approuvée et publiée.

La taxe, qui a été approuvée par le Parlement en décembre 2019 par large majorité politique, commence beaucoup plus en arrière, car le gouvernement espagnol a fait appel pour une prétendue invasion de pouvoir (ils ont été rejetés) et d’autres revers qui ont retardé son entrée en vigueur.

Ils devront payer pour tous les véhicules qui génèrent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. S’installer plusieurs sections, en fonction de la quantité de CO2 émis par chaque véhicule, pour fixer le montant de la taxe. Ceux de la section la moins polluante paieront environ onze euros par an, mais le propriétaire d’un véhicule tout-terrain haut de gamme, qui émet 270 grammes de CO2 par kilomètre, paiera 176 euros par an.

La Generalitat a lancé un site internet où chacun peut calculer ce qu’il devra payer, simplement en saisissant la quantité de CO2 émise par son véhicule, chiffre qui apparaît sur le fichier pour chaque modèle.

Les voitures électriques, en n’émettant aucune quantité de CO2, ils sont exemptés de payer ce taux. Les cyclomoteurs, camions ou véhicules de plus de 3,5 tonnes, les autocars et les véhicules autorisés à transporter plus de neuf personnes, y compris un chauffeur, ne devraient pas non plus.

Les associations patronales Motor et Foment (le principal groupe d’hommes d’affaires en Catalogne) ils ont critiqué la taxeNon pas en raison de l’objectif poursuivi, mais du fait qu’une nouvelle taxe s’ajoute à celles qui existent déjà sur l’achat de véhicules. Par conséquent, ils craignent que cela n’affecte les ventes de voitures, de motos ou de fourgonnettes.

Destiné à l’environnement

À quoi ira le produit? C’est une taxe finaliste, c’est-à-dire que sa collecte doit être dédiée à un but précis et spécifique. Dans ce cas, il ira entièrement au Fonds pour le climat, pour lutter pour la préservation du climat, et au Fonds du patrimoine naturel.

L’objectif est «Investissez dans des actions pour améliorer l’environnement et les transports publics, promouvoir les énergies renouvelables et les véhicules propres, et promouvoir la mobilité durable, la gestion des parcs naturels et la recherche & rdquor;, rappelle la Generalitat sur le site internet où elle déclare cette taxe.

La Generalitat affirme que «c’est un hommage aligné sur la fiscalité verte qui est promu depuis l’Europe pour lutter contre le changement climatique et avec les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030».

«Compte tenu de la situation d’urgence climatique que connaît la planète, et de l’engagement pour l’environnement, la taxe est plantée avec une volonté claire de encourager la réduction des émissions de CO2 des véhicules, qui ont un impact direct sur l’effet de serre et le réchauffement climatique et donc sur la santé des citoyens », ajoute-t-il.

À partir du 1er mai de cette année, il sera possible de consulter le registre provisoire des véhicules devant payer la taxe et la redevance correspondante. Les allégations peuvent être soumises jusqu’au 4 juin.

Ce sera à partir du 1er septembre lorsque le registre définitif sera publié et que le délai de paiement commencera par le siège électronique de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Sections et frais à payer:

http://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/quota-tributaria/

Informations générales:

https://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/

Simulateur:

https://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/simulador-emissions/

Cela peut vous intéresser: La pollution cause près de 11% des décès en Espagne