Catalogue d’édition du batteur de Toto Jeff Porcaro, Master Royalties acquis par Primary Wave pour 30 millions de dollars

Musique d’onde primaire a finalisé un accord pour acquérir le catalogue d’édition musicale de Jeff Porcaro — batteur et l’un des auteurs-compositeurs du célèbre groupe de rock américain TOTO — pour environ 30 millions de dollars. L’accord comprend également la Grammy royalties du gagnant sur tous les albums sur lesquels il a joué avec le groupe. Sont inclus dans l’acquisition Porcarola part des master royalties pour les plus grands succès du groupe tels que leur premier single « Rester en ligne », aussi bien que « Je serai sur toi » et le single primé « Rosane ». Sorti en 1982, « Rosane » atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 et y reste cinq semaines. En 1983, « Rosane » a remporté le Grammy Award pour « Record de l’année ».

TOTOle hit le plus connu « Afrique » est également inclus dans cette acquisition passionnante. Sorti en octobre 1982 et co-écrit par Jeff et David Paich, « Afrique » était le troisième single du groupe multi-platine et Grammy-album gagnant « Toto IV ». Le seul coup au sommet du palmarès Billboard Hot 100, ce qui en fait leur seul Billboard n ° 1. « Afrique » est également devenu n ° 1 au Canada et a atteint le Top 10 au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Suisse. Des années plus tard, la chanson continue de prospérer. En juin 2021, « Afrique » a été intronisé dans le Spotify Billionaire’s Club le reflétant a été diffusé plus d’un milliard de fois sur Spotify seul. La chanson a été échantillonnée à plusieurs reprises au fil des ans par des gens comme Nas, Ja règle et Wiz Khalifa. En 2017, un Twitter campagne a encouragé le groupe de rock WEEZER couvrir « Afrique ». Le groupe a abandonné son enregistrement au début de 2018, qui est devenu son plus gros succès depuis des années et a depuis été certifié six fois platine.

« En tant que patrie des légendes, nous nous sentons Vague primaire est le partenaire idéal pour continuer à protéger Jeffl’héritage musical de « , a déclaré Susan Porcaro.

« Être l’un des millions de fans à crier le refrain de ‘Afrique’ au sommet de mes poumons à plusieurs reprises, c’est certainement un autre moment passionnant dans Vague primaire l’histoire », dit Adam Lowenberg, directeur du marketing chez Musique d’onde primaire. Il poursuit : « Tout simplement, Jeff Porcaro appartient au mont Rushmore des grands batteurs américains. Nous sommes honorés de travailler avec Jeffla femme de, Suzanne, et leurs fils, pour s’assurer que son héritage soit reconnu par les générations à venir. »

Né en 1954, Jeff Porcaro était un batteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain. Bien qu’il soit surtout connu pour son travail avec le groupe de rock TOTO, il est considéré comme l’un des musiciens de session les plus enregistrés de tous les temps. Au cours de sa carrière, il a joué sur des milliers de chansons pour des centaines d’artistes, dont SONNY & CHER, Miles Davis, DAN EN ACIER, Georges Benson, Eric Clapton, Barbra Streisand, Joe Cocker, Bruce Springsteen, Frankie Valli, et Elton John. Jeff a également tourné avec DAN EN ACIER et BOZ SCAGGS avant de co-fonder TOTO avec son ami d’enfance David Paich. En tant que groupe, ils ont sorti 14 albums studio et ont vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde. Historiquement, peu d’ensembles dans l’histoire de la musique enregistrée ont individuellement ou collectivement eu une plus grande empreinte sur la culture pop que les membres de TOTO. Avec des milliers de crédits et de distinctions à leur actif, le groupe reste la référence sur laquelle de nombreux artistes fondent leur son et leur production. Leur répertoire continue d’être actuel grâce à une utilisation très médiatisée à la fois à la télévision et dans les films. C’est l’un des rares groupes des années 1970 à avoir enduré des tendances et des styles changeants pour profiter d’une carrière avec une base de fans multigénérationnelle.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).