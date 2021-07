Catastrophe du kit de test Covid alors que 300 000 personnes disparaissent dans le dernier problème avec un cauchemar de 50 milliards de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

Des sources de Whitehall ont allégué que l’incident avec le fournisseur Kuehne et Nagal faisait partie d’un problème systémique plus large avec le système de test et de traçabilité qui aurait coûté au contribuable plus de 50 milliards de livres sterling. Une source de Whitehall a également suggéré que des centaines de milliers de tests Covid pourraient avoir été perdus tout au long de cette année.

Une source de Public Health England a également affirmé que le manque de tests “est l’une des raisons pour lesquelles tant de gens doivent s’isoler en ce moment”.

Il est également entendu que les fonctionnaires du ministère de la Santé ont discuté de la délivrance de tests ratés qui sont inutilisables car leur code à barres a été utilisé sur un autre test pour compenser les 300 000 perdus. Cependant, cette idée a été rapidement abandonnée.

Le Sunday Express a été informé par un haut député conservateur que les inquiétudes concernant le fiasco avaient également été soulevées directement avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid et la ministre des maisons de soins Helen Whately, qui ont ordonné une enquête interne.

Hier soir, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a décrit la perte de plus de 300 000 tests comme « un incident isolé ».

Une porte-parole a déclaré: «Nous avons des protocoles stricts pour garantir que seuls les tests qui répondent à nos normes rigoureuses sont envoyés.

«Cet incident isolé n’a eu aucun impact sur la possibilité pour les personnes d’obtenir un kit de test et toute personne présentant des symptômes a pu se faire tester en se rendant sur un site de test ou en commandant un test à son domicile.

« NHS Test and Trace sauve des vies à travers le pays en brisant les chaînes de transmission et en aidant à arrêter les épidémies de COVID-19. Plus de 224 millions de tests ont maintenant été effectués, nous permettant de détecter les cas positifs et de retracer leurs contacts. »

Le porte-parole d’AK and N a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec la DSHC pour nous assurer que NHS Test and Trace répond à ses exigences en ces temps très difficiles. Nous considérons l’assurance qualité et le contrôle qualité comme étant de la plus haute importance.