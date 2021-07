Catastrophe du vaccin Covid alors que le taux de jab chute bien en dessous de celui de l’UE – “Nous sommes inquiets” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Vaccin: Costello affirme que le Royaume-Uni n’a pas assez de vaccins pour les enfants

Le Royaume-Uni a été largement salué pour l’efficacité de son déploiement de la vaccination, en particulier par rapport à l’Union européenne. Cependant, alors que le taux à l’échelle du bloc pour 100 personnes s’élève actuellement à 0,81 au 17 juillet, le 16 juillet, le chiffre du Royaume-Uni n’était que de 0,34.

Au total, 256 932 jabs ont été administrés vendredi – mais le nombre diminue régulièrement depuis fin mai.

Le 25 mai, la moyenne mobile sur sept jours pour les injections de coronavirus était de 594 986,9 – mais le 13 juillet, dernière date pour laquelle de telles données étaient disponibles, elle était tombée à 231 196,4.

Le Royaume-Uni a donné un total de 81 959 398 doses, 87,8% ayant eu au moins un jab – mais seulement 67,8% ont eu les deux.

Le professeur Gabriel Scally, membre du groupe consultatif indépendant SAGE et féroce critique de la décision du Premier ministre Boris Johnson de lever les restrictions, a averti le gouvernement qu’il y aurait d’énormes risques pour la santé publique si le processus de vaccination était bloqué.

Boris Johnson et le professeur Gabriel Scally (Image : GETTY/SAGE indépendant)

Le chancelier Rishi Sunak isole également (Image: GETTY)

Nous ne savons pas quel est le problème – nous avons été préoccupés par cela Professeur Gabriel Scally

Il a déclaré à Express.co.uk : « Nous ne savons pas quel est le problème – nous nous en sommes préoccupés et nous ne connaissons pas l’explication.

« Les vaccins sont extrêmement importants pour nous. Et en fait, c’est d’autant plus important qu’il n’offre pas une protection totale, nous le savons maintenant.

Le professeur Scally a reconnu que de nombreuses personnes, en particulier la jeune génération, avaient peut-être conclu que la Grande-Bretagne était passée au pire, en particulier avec l’arrivée de l’été.

Il a déclaré: «Ce n’est pas le cas et la raison en est que la variante Delta est tellement plus transmissible.

Le secrétaire à la Santé Sajid Javid (Image: GETTY)

« Il existe de nombreuses preuves que des personnes sont infectées à la suite de contacts très brefs.

“Auparavant, cela durait 15 minutes – et maintenant les gens signalent des contacts très brefs entraînant une infection.”

Beaucoup doivent retourner dans leurs bureaux et autres lieux de travail, le professeur Scally a ajouté : « Je pense que c’est de la folie que le gouvernement ne fasse pas ce qu’il pouvait pour empêcher cela.

« Je veux dire, je ne veux plus interférer avec l’économie ou quelque chose comme ça, je parle de choses comme une meilleure ventilation.

«Beaucoup de gens retournent sur leur lieu de travail et bien sûr des gens dans les magasins, le commerce de détail et l’hôtellerie, ils doivent être dans des locaux et ils rencontrent des gens tout le temps.

Le Royaume-Uni reste en avance sur les autres pays développés en termes de pourcentage de personnes piquées (Image: Our World In Data)

Cependant, en termes de jabs quotidiens administrés, les chiffres du Royaume-Uni ont baissé (Image: Our World In Data)

“Le gouvernement ne fait rien pour mettre à jour la définition de l’air frais pour s’assurer que nous pouvons faire face à Covid et cela signifie mettre une meilleure ventilation.

« C’est ce qui assurera la sécurité de nos écoles, de nos lieux de travail, de nos universités, de nos magasins et de nos pubs. »

À partir de demain, les masques faciaux ne seront plus obligatoires dans les lieux publics, les plafonds de capacité seront levés sur des sites tels que les stades sportifs et les théâtres, et il n’y aura aucune limite aux rassemblements de groupe, entre autres changements de règles.

Moins de 48 heures avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a confirmé qu’il avait été testé positif au COVID-19 malgré le double coup de piqûre.

Carte du coronavirus britannique en direct (Image: Express)

M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​ensuite été contraints de revenir sur leur décision de ne pas mettre en quarantaine en tant que contacts de M. Javid après un tollé général.

S’adressant aujourd’hui à Trevor Phillips de Sky News, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a défendu la stratégie du gouvernement en déclarant: «Nous devrons tous faire preuve de bon jugement.

“Nous passons de l’époque où l’État vous disait quoi faire, les choses étaient prescrites par la loi, à une époque qui devait arriver à un moment où nous faisions confiance aux gens, nous faisions confiance aux entreprises et aux organisations, et leur donnions les informations ils devaient faire de bons jugements.”

Au 16 juillet, 35,73 millions de Britanniques – 53% de la population – avaient reçu deux injections de coronavirus, avec 10,49 millions supplémentaires – 15% – ayant reçu une dose.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick (Image: GETTY)

Les pourcentages se comparent toujours favorablement à ceux d’autres pays développés tels que l’Allemagne (46 pour cent entièrement vaccinés, 14 pour cent partiellement), la France (40 pour cent et 14 pour cent) et l’Espagne (50 pour cent et 12 pour cent).

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré :

« À peine 8 mois depuis que le premier vaccin a été administré, atteindre ces objectifs est une autre réalisation extraordinaire.

«Merci encore à tous ceux qui se sont manifestés et à ceux qui aident les autres à se faire piquer. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes en mesure d’assouplir prudemment les restrictions la semaine prochaine et de revenir plus près d’une vie normale.

« Maintenant, finissons le travail. Si vous avez plus de 18 ans, réservez vos deux jabs aujourd’hui.