Catastrophe perpétuelle des roquettes

Il y a des moments où tu gagnes… et c’est comme si tu n’avais pas gagné. Mais vous gagnez, au moins. Et les Knicks avaient besoin de gagner après avoir perdu contre le Magic d’Orlando. Ils l’ont fait, à Madison contre les Rockets appauvris (106-99). Les sensations… ça pour un autre jour. C’est maintenant un 9-7 pour certains Knicks décevants qu’il a sortis du bourbier (84-89 au milieu du quatrième quart) Alec Burks, qui a ajouté dans ce dernier quart (34-26 pour son équipe) 17 points (20 au total), 4 interceptions, 4 rebonds et 3 passes décisives. Avec 10 points de Quickley (13 au total) et une mauvaise finition de son rival (3/9 en field goal, 2/4 en lancers francs et 2 défaites dans les 5 dernières minutes) c’était suffisant. Mais l’image était carrément mauvaise. Encore une fois.

Julius Randle (16 + 10 + 9) est encore loin de l’efficacité de la saison dernière, mais au moins Fournier était dans le coup (5/10 sur 3s, 19 points) lors d’une autre journée trop discrète de RJ Barrett et Kemba Walker. Parfois, c’est le calendrier NBA, ce qui est devant aide beaucoup. Et ce qui était devant le Madison était une équipe qui fait 1-15 et qui a enchaîné 14 défaites d’affilée. Pour lequel la reconstruction post-Harden coûte : 18-70 au total depuis le début de la saison 2020-21. Mais c’est encore pire : les Rockets sont arrivés du 11 au 10 février au 4 février. Depuis lors, c’est 7-60, une séquence qui comprend une séquence de 20 défaites consécutives (la neuvième pire de l’histoire, le sommet est de 26) et celle-ci de 14.

Silas est toujours à la recherche de quintettes pour concourir. Et cette fois ils l’ont fait avec plus de poids dans Eric Gordon (15 points, 5 passes), Christian Wood (18 + 12 rebonds) entouré du rookie Jalen Green, qui a bien tiré (7/11) et a terminé avec 16 points et une solide performance lors de son premier match professionnel à Madison. Le Turc Alperen Sengun a joué de bonnes minutes (10 + 6 + 3) et a fait peur avec une possible blessure et les Rockets sont toujours à la recherche de leur première victoire depuis l’ouverture 1-1. Viennent maintenant les Celtics, les Bulls et les Hornets. Plus de courbes.

BOSTON CELTICS 111-OKC THUNDER 105

Le prochain rival des Texans est les Boston Celtics, une équipe en pleine ascension (et déjà positive, 9-8) qui n’a pas souffert de la gueule de bois après son excellente victoire contre les Lakers. En dos à dos, dans le Garden, les verts contrôlaient un Thunder qui a perdu quatre sur cinq (6-10) et qui s’est fait griller en seconde période (68-48) avant un dernier quart-temps où ils ont réduit l’avantage jusqu’à quatre points (dans les dernières secondes) sans menacer trop sérieusement. Encore une fois, le meilleur était Jayson Tatum (33 points, 8 rebonds, 5 passes, 6/12 sur 3s) et encore Dennis Schröder a bien joué (29 + 4 + 6). Dans le Thunder, 16 points de Dort, encore une journée discrète sur le tir de Gilgeous-Alexander (14 points, 13 tirs) et comme presque toujours, de bonnes minutes du rookie Josh Giddey (15 + 8 + 3, 4/6 en triples).

ATLANTA HAWKS 115-CHARLOTTE HORNETS 105

Un très bon match à l’Est n’était pas si bon à cause du rythme, très aride. Les Hawks, quatre victoires consécutives après un horrible nid-de-poule et 8-9 maintenant, a battu les insurgés Hornets (115-105), qui ont vu leur séquence de cinq victoires consécutives interrompue et ont maintenant une fiche de 10-8. Les locaux ont pris l’avantage à deux chiffres au premier quart-temps et c’est ainsi que le jeu s’est poursuivi jusqu’au bout, les Hawks gérant leur commandement et les Hornets trop bas (42/102 au tir, 42,6%). Bridges a marqué 25 points sur 15/28 et LaMelo Ball a réussi un triple-double (15 + 10 + 11) mais avec 5/18 au tir. Oubre était à 0/7 en triples (8 points), Rozier en 4/13 au total de tirs (10)… Mauvaise efficacité face à des Hawks bien plus solides. Trae Young menait (19 points, 9 passes), entre Capela (20 points et 15 rebonds) et Collins (11+8) Ils ont ajouté 5 contres et 17/21 aux tirs et le score à l’extérieur a été inscrit par Huerter (17 points, 4/7 en triples) et Reddish (17 et 3/6).