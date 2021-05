Catastrophe totale: LeBron souffre et les Lakers touchent le play-in

Trouble au paradis. Ni avec LeBron ni sans lui, les Lakers ont su relever la tête. L’effondrement progressif de l’équipe de Los Angeles les laisse désormais dans un lien technique avec les Blazers et les Mavericks, avec lesquels ils partagent un record (36-28). Les trois équipes passent de la cinquième à la huitième place et la dynamique à la baisse des Lakers (sixième) ne permet pas trop d’optimisme quant à l’avenir immédiat. Et le calendrier n’est pas vraiment prometteur: les Nuggets sont les prochains rivaux, puis les Clippers arrivent, des rivaux directs comme les Blazers apparaissent et les Suns attendent la première place dans l’Ouest avec l’Utah. Puis Knicks et un peu de détente à la fin, avec trois équipes qui ne jouent pas du tout ou qui sont théoriquement inférieures: Rockets, Pacers et Pelicans. Parmi ceux-ci se trouve l’équipe de Frank Vogel, qui s’est levée lorsque LeBron James a été blessé le 20 mars., mais il a été dilué dans les derniers duels et ajoute un 1-6 dans les sept derniers tours, en plus de trois défaites consécutives, les deux dernières avec El Rey déjà actif et obligeant légèrement à entrer dans la rotation, revenant avant l’heure contre Sacramento .

Le retour, quel que soit le rythme, a eu des conséquences inattendues pour les Lakers, qui ont vu comment leur star a souffert de la blessure au quatrième quart et a dû se diriger vers le banc, incapable de jouer les 6h42 dernières du match. . Les Angelenos étaient 111-95 à ce moment-là, et sans James, ils ont tenté un retour inachevé. cela a laissé beaucoup de goût dans la bouche et une septième place dans laquelle ils ont vu la fin de l’affrontement. Cette position est la première qui donne accès au play-in, ce genre d’aperçu que la NBA a inventé à cause du coronavirus et qu’elle a doublé cette année pour prolonger la compétition et obtenir plus de spectacle, un mantra pour lequel la Ligue a toujours bougé mais qui n’a pas complètement convaincu les joueurs. Les Lakers ont la même position, une confrontation même directe avec les Blazers qui sera résolue dans quelques jours et la position perdue avec les Mavs (leaders de la division Sud-Ouest), en cas d’égalité. En d’autres termes, beaucoup de problèmes et très peu de temps pour les résoudre.

Avant d’être blessé, LeBron était le meilleur d’une équipe où personne ne jouait bien. La star est allée sur le banc avec 19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, et seul Kyle Kuzma a montré son visage de manière plus ou moins régulière pendant le match (24 buts, dont 8 sur 16 en field goal et 6 sur 11 en triple). Anthony Davis était à nouveau cette version fantomatique de lui-même, avec une moyenne d’un peu plus de 21 points cette saison et en n’ajoutant que 17 lors des six derniers matchs depuis son retour, avec un tir lamentable de 40%. Et André Drummond est arrivé pour aider, pour le moment sans chance (acceptable 19 + 11 aujourd’hui), et a changé une rotation dans laquelle Marc Gasol n’entre plus, qui n’a plus joué et a à peine participé à quatre des 12 derniers matchs . En plus de ça, un peu de Talen Horton-Tucker, une petite contribution de Montrezl Harrell, et des minutes irrégulières d’Alex Caruso, en attaque et en défense. Et un sentiment d’apathie et de supériorité rivale qui a trop ligoté une équipe qui, en ce moment, ressemble à la viande de la défaite au premier tour. Et avec peu de marge d’amélioration.

Chez les Raptors, plus de sourires et des idées beaucoup plus claires. Près de 40% en triples et deux formidables performances monopolisées par le passé et l’avenir de la franchise (qui se rejoignent, enfin, dans le présent): Kyle Lowry a terminé avec 37 points (12 sur 20 dans les buts sur le terrain et 8 sur 13 en triple) et 11 passes; Pascal Siakam a marqué 39 (15 sur 26 et 4 sur 8) et ajouté 13 rebonds, en plus de 4 passes, 2 interceptions et 2 blocs. Le poids de l’équipe était le duo dynamique en l’absence de Fred VanVleet, Gary Trent Jr et OG Anunoby, trois absences clés dont les Pyrrhic Lakers ne pouvaient pas non plus profiter. Bien sûr, l’équipe de Nick Nurse a 2,5 matchs d’avance sur ces Wizards qui font un dernier tronçon enviable du parcours (par le travail et la grâce de Russell Westbrook) et qu’il ne semble pas qu’ils vont se relâcher lors de ces derniers matchs. Ça oui, la victoire a montré qu’ils peuvent être là pour le reste de l’année. Et que les Lakers ont, en ce moment, des difficultés sur lesquelles personne ne comptait il y a quelques mois. Même au paradis, il peut y avoir des problèmes. Et, dans ce cas, il y en a beaucoup.