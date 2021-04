Catch Jimmy LaVelle de l’album Leaf sur «  Gone In 30 Minutes  »

Un nouvel épisode de Gone in 30 Minutes est sorti aujourd’hui avec l’invité Jimmy LaVelle, mieux connu pour son travail ambiant et visuellement innovant en tant que The Album Leaf. LaVelle s’est entretenu avec l’animateur Tom DeSavia depuis sa maison du sud de la Californie, où il a discuté de la vie en tant que compositeur, collaborateur et artiste.

LaVelle, qui a créé The Album Leaf à la fin des années 90, a déclaré qu’il avait beaucoup de nouvelles musiques à diffuser dans le monde. «Un jour, je suis entré en studio et j’ai nommé un projet ‘Cycles One’. Et puis le lendemain, j’ai nommé un projet «Cycles Two». J’en suis à 160, et aucun de ceux-ci n’a été publié », a-t-il dit en riant. Bien qu’il ne prévoie pas de sortir chacun de ces enregistrements, l’artiste prolifique a passé une grande partie de son temps à peaufiner son dernier travail et à faire appel à d’autres collaborateurs, y compris des chanteurs.

Parlant de son processus créatif global, LaVelle a déclaré: «J’entendrai des tons et des textures… Je suis inspiré par le moment et le son qui se passe.» Il a ajouté: «J’ai l’impression que si vous revenez en arrière et séparez mes chansons… vous pouvez presque entendre par quoi elles ont commencé. Parce que quel que soit l’élément mélodique le plus fort, c’est ce avec quoi il a commencé.

LaVelle a également discuté du processus unique de composition de musique pour les films. Bien que ce soit maintenant une partie importante de sa carrière, LaVelle a révélé qu’il avait fallu un peu de temps pour surmonter le doute de soi en travaillant avec des cinéastes. «Cela a été une progression naturelle dans la mesure où [coming into] le mien en tant que compositeur », a-t-il expliqué. Sa musique la plus récente, pour le film d’horreur de science-fiction Synchronic, est sortie en 2020.

De plus, LaVelle a évoqué son travail récent avec le duo de danse nigérian populaire, les Ebinum Brothers. Se connectant à l’origine via Instagram, il a écrit plusieurs pièces pour Victory et Marvel Ebinum, basées à Lagos. «Cela a été une collaboration vraiment cool», a-t-il déclaré. «Surtout maintenant à l’époque du COVID, où il y a tellement plus de communication vidéo. Je suis vraiment déçu.

La semaine dernière, parti en 30 minutes a lancé sa deuxième saison avec l’auteure-compositrice-interprète Valerie June. Présenté par Craft Recordings, le podcast propose des conversations à distance et non filtrées de 30 minutes avec des musiciens, des écrivains et des créateurs de goût de la famille Concord et au-delà, qui discutent de l’état actuel de l’industrie de la musique, des défis de la création d’art pendant une pandémie, et bien d’autres choses. Suite. Les futurs invités de la saison deux incluent Sara et Sean Watkins de Nickel Creek, Allison Russell et JT Nero de Birds of Chicago, et Kevin Griffin de Better Than Ezra.

Cliquez ici pour découvrir les épisodes nouveaux et passés de Gone in 30 Minutes.