Catch Point, Audoo, SoundCloud, Artlist, Plus

Voici un récapitulatif des récents remaniements exécutifs – y compris les recrutements et les promotions internes – de l’industrie de la musique.

Si vous avez un travail aléatoire à partager, nous sommes tous des oreilles. Envoyez-nous une note à [email protected] Si vous souhaitez publier un emploi sur notre Job Board, envoyez-nous simplement une demande à [email protected] Et, gardez une trace de tous les derniers remaniements de l’industrie de la musique ici.

Partenaires pour les droits de Catch Point

Catch Point a embauché Corey Sorrento pour servir en tant qu’associé en investissement, un rôle qui verra l’ancien Shot Tower Capital plus haut «se concentrer sur l’évaluation et la diligence raisonnable des acquisitions de catalogue potentielles».

Audoo

L’ancien responsable des logiciels de Bowers & Wilkins, Steve Robbins, a rejoint Audoo en tant que CTO.

SoundCloud

Lauren Wirtzer-Seawood, anciennement présidente d’UnitedMasters, rejoindra SoundCloud en tant que directrice du contenu et du marketing le 1er juin.

De plus, le vice-président directeur du marketing Anthony Gabriele «assumera un nouveau rôle élargi pour diriger l’activité et les produits de SoundCloud destinés aux consommateurs.

Alliance pour les droits des artistes

Ted Kalo a démissionné de son poste de directeur exécutif de l’ARA après environ trois ans et demi – bien que le partenaire fondateur de Shape Advocacy aidera l’organisation à choisir son successeur et agira en tant que conseiller pour aller de l’avant.

ONErpm

ONErpm a élargi sa division marketing de Nashville en embauchant le vétérinaire The Orchard Stephanie Onder en tant que chef de projet pour les hors-la-loi et le pays; Stephanie Murphy, vétérinaire CAA, en tant que chef de projet pays; et Diana Garcia, fondatrice de House of Darlings, en tant que directrice marketing de Verge Records.

De plus, la société de 11 ans a promu Julia McLeod au poste de directrice associée du marketing des artistes et chef de produit en chef de l’alt et du rock, tandis que Casey Childers a été élevé au poste de chef de projet principal et principal de la pop et de la danse.

CNCO

CNCO, un boys band latino-américain basé à Miami, a annoncé que Joel Pimentel quitterait le groupe ce vendredi 14 mai pour saisir de «nouvelles opportunités».

Musique de Warner Chappell

Warner Chappell Music a recruté l’ancien analyste de Goldman Sachs Michael LoBiondo pour diriger le développement commercial.

Nation vivante

Le directeur financier de Live Nation, Kathy Willard, prendra sa retraite le 30 juin, après environ 25 ans avec le propriétaire de Ticketmaster, a annoncé Michael Rapino lors de l’appel aux résultats de son entreprise au premier trimestre 2021.

Willard restera conseiller jusqu’à la fin de 2021, et le président de Live Nation, Joe Berchtold, devrait devenir directeur financier.

Partenaires médias de la gamme

Range Media Partners a recruté Cameron Lutz, ancien responsable des partenariats musicaux sur Facebook, en tant que vice-président directeur du marketing stratégique et de l’innovation de contenu.

De plus, Range Media a nommé Leah Bublis, ancienne professionnelle des licences de synchronisation de Viacom, vice-présidente de la synchronisation et de la bande son, tandis que la vétérinaire de Roc Nation, Tania Cruz, a rejoint la société en tant que chef de projet.

iHeartMedia Miami

iHeartMedia Miami a signé une prolongation de contrat d’une demi-décennie avec Paul Castronovo, qui héberge un programme éponyme sur BIG 105.9.

Heather Nelson, qui a commencé à co-animer l’émission en 2018, a également signé une prolongation de contrat (bien que de deux ans).

Divertissement Strut

Strut Entertainment a créé une division de marketing et embauché l’industrie de la musique et la vétérinaire de NPO Ashley Sperling pour remplir le rôle nouvellement créé de directeur du marketing et des partenariats de marque.

Artlist

Artlist a nommé l’ancien directeur de l’équipe produit de Fiverr, Asaf Porat, au poste de vice-président des produits, et Yael Shaar-Frisher, professionnelle des ressources humaines depuis 15 ans, est devenue vice-présidente des ressources humaines.

De plus, l’ancien directeur général de Via, Oren Bilgoray, est maintenant vice-président de la recherche et du développement d’Artlist, et l’avocat des télécommunications Ilil Livnat est l’avocat général de la plate-forme de licences de musique par abonnement.

Groupe de musique universel

Universal Music a fait appel à l’ancienne CMO Ebay Richelle Parham pour devenir présidente du commerce électronique mondial et du développement commercial.

Dé

Dice a promu Russ Tannen, qui a rejoint l’entreprise en 2013, au poste de président. À ce poste, Tannen déménagera à New York et dirigera les initiatives de croissance de Dice aux États-Unis.