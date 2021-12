Cate Blanchett et Kevin Kline joueront dans le nouveau thriller Apple TV+

Aujourd’hui, Apple a annoncé avoir passé une commande de série pour « Disclaimer », une nouvelle série de thrillers originaux du réalisateur oscarisé Alfonso Cuarón. En plus de la production exécutive de la série, Cuarón écrira et réalisera également.

La série mettra en vedette les lauréats des Oscars Cate Blanchett et Kevin Kline. Le rôle marque le premier rôle de Kline dans une série télévisée.

« Disclaimer » racontera l’histoire de « Catherine Ravenscroft, une journaliste documentaire de télévision à succès et respectée dont le travail a été construit sur la révélation des transgressions cachées d’institutions respectées de longue date ».

Basé sur le roman du même nom de Renee Knight, « Disclaimer » mettra en vedette Blanchett dans le rôle de Catherine Ravenscroft, une journaliste documentaire télévisée à succès et respectée dont le travail s’est construit sur la révélation des transgressions cachées d’institutions respectées de longue date. Lorsqu’un roman intrigant écrit par un veuf (joué par Kline) apparaît sur sa table de chevet, elle est horrifiée de se rendre compte qu’elle est un personnage clé dans une histoire qu’elle espérait être enterrée depuis longtemps dans le passé. Une histoire qui révèle son plus sombre secret. Un secret qu’elle croyait n’appartenir qu’à elle. La série sera le premier projet à faire ses débuts dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Cuarón, qui développe des séries télévisées exclusivement pour Apple TV+, et elle rejoint la liste des séries primées d’Apple. C’est également la première fois que Cuarón écrit et réalise tous les épisodes d’une série originale. Cuarón est actuellement producteur sur Apple Original Film « Raymond and Ray », qui est maintenant en production par Apple Studios.

On ne sait actuellement pas exactement quand « Disclaimer » sera diffusé sur Apple TV+. Si vous voulez vous assurer de le regarder dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

